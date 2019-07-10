騎腳踏車卻低頭用手機 6旬婦遭鐵架刺傷顏面嚴重骨折

2019-07-10 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



6旬婦一邊騎腳踏車、一邊低頭用手機，不慎跌倒，使腳踏車架插進顏面，造成顏面多處粉碎性骨折。圖／台北馬偕醫院提供 分享 facebook 64歲的呂姓婦人，日前與親友赴宜蘭騎腳踏車，一時疏忽走散，邊騎著腳踏車，邊低頭用手機聯繫，卻沒注意到腳下的鐵製腳踏車停車架，被絆倒後，連帶拉扯停在路邊的腳踏車，往前撲，腳踏車架直接從她鼻翼旁插進臉部，造成顏面嚴重粉碎性骨折，鐵架差1到2公分就插進眼窩底，險些失明，醫呼籲，近年因低頭造成的嚴重意外約有2到3成，千萬別輕忽。

別以為一心真的能二用，國人對於智慧型手機的黏著度極高，依法騎車、開車時不得使用手機，事實上只要在行進或是騎腳踏車時，也不該使用手機。

馬偕紀念醫院整形外科主治醫師尤傑銘表示，該名6旬的婦人就是他半年前收治的患者，她到院時，左側眼角、眼下、鼻翼有多處明顯深度撕裂傷，整張臉已瘀血腫脹，無法睜開左眼，電腦斷層檢查，她的左側上顎骨、顴骨、鼻骨皆有粉碎性骨折，鮮血直流。

尤傑銘說，鐵架是斜插進婦人的顏面，深度約5到6公分，鐵架卡在上顎骨下的上顎竇中，差一點插進眼窩底，傷及眼球，差點失明。

由於該名個案還有糖尿病問題，原本只需要觀察3到5天，等待瘀血等自然消除後再評估是否手術，但她的病情特殊，加上考量開放性骨折發生超過4小時以上，便會增加感染機率，因而決定緊急執行手術。

尤傑銘表示，糖尿病患者因免疫功能下降，若有傷口極易導致感染，且影響癒合時間，若不幸發生急性創傷導致的傷口，特別是大面積的複雜性傷口，更應緊急就醫接受處理，才能避免更嚴重之併發症出現。

近幾年來，意外導致的開放性顏面骨折雖較少聽聞，尤傑銘仍提醒民眾出門在外須多留意腳步，特別是「低頭族」愈來愈多的情況下，還是要注意安全行進空間，外出時才能確保自身安全。