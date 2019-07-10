被憂鬱轟炸…他們其實需要你！十大負面情緒話語警訊

2019-07-10 15:20 DailyView網路溫度計 綜合報導



現代人生活在高壓之下，情緒問題已成為人類必須面對的課題。 圖／Ingimage 分享 facebook

當朋友笑著說「我沒事、我很好」，你會有什麼反應？能察覺這幾個字的背後不對勁嗎？現代人生活在高壓之下，情緒問題已成為人類必須面對的課題，真的不是短短的「玻璃心、無病呻吟」幾個字就可以一笑帶過，而是關乎寶貴性命的嚴肅議題。

今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出有負面情緒的人經常說的十大「應關注的負面情緒話語」，希望透過這份調查，幫助你檢視自己是否已壓力超標，也觀察身邊親友是否也深陷在負面情緒的漩渦之中…需要你伸出援手，幫助他平安上岸。

第十名、已經很努力了可是…

努力付出卻遲遲不見結果，再怎麼努力卻無法轉變現況？這樣的瓶頸常讓人感到灰心喪志，台大電機系教授葉丙成曾言：「不要再相信『自己努力就會成功』這件事」，就是希望打破「努力=成功」的迷思，因為這看似正面的教條，卻是許多人心理負擔的來源。

身邊有朋友感到沮喪嗎？也許他需要的不是加油，而是窩心的體諒與溫暖的慰藉，告訴他已經做得很好、可以休息一下了。

第九名、真的好孤單，沒人可以說話

渴求愛與關懷是人類本能，缺乏「被愛」的感覺，即使在熱鬧喧鬧的人群中，也會感到孤單；久而久之容易讓人築起心牆，開始對他人的關心感到彆扭，但每個人內心都還是希望有人可以陪伴、理解自己。

你也有過這樣的感受嗎？不仿試試「心情溫度計」自我檢測量表（點我測驗）或APP下載，也許能讓你更了解自己／他人需要的是什麼。

第八名、做什麼都沒意思、好無趣

對什麼事情都提不起勁、甚至連原本在意的事情也失去興趣了？這也許是心靈受傷的徵兆之一。

若身邊有人失去了活力或不再展現他的興趣、顯得鬱鬱寡歡，你也可以主動關心他，適時幫對方找出可用的資源，像是衛生局社區定點諮商，或是撥打專線1925（依舊愛我）尋求紓困心中鬱悶。

第七名、為什麼是我，我做錯什麼？

《我們與惡的距離》劇中經典的一幕，應思聰（林哲熹 飾）帶著淚重複在問道「為什麼是我」，無助難過的一面勾起不少人的共鳴。每個人遇到不如意的事情或許都會想問，為何這刻承受一切的是自己？那句「可能你比較勇敢吧！」或許不是最好的安慰，卻足以證明我們都還有跨過荊棘的勇氣。

第六名、反正一切都是我的錯

「一切都是我的錯，要先原諒自己才能夠獲得自由」蔡健雅的創作歌曲《原諒》點醒了許多被自己困擾著的人。你多久沒有誠實面對自己？不論是欣賞或是厭惡，都別急著將一切過錯歸咎於自己，而是一步步的接受它、放下它；多愛自己一點、多欣然接受他人對自己的讚美，同樣地，你也可以多肯定別人一些，讓彼此成為彼此的支柱。

第五名、不知道活著要幹嘛

每個人都曾迷惘、探究生命的意義，人為什麼要活著？有很多的說法，不論是宗教或是哲學，不難發現如果連活著的慾望都沒有，那是多麽可怕的一件事情。不知不覺迷失在人生的迷宮中嗎？試著回答「心情溫度計」的五個問題，你會找到原因。

第四名、我沒事，我很好

會說出「我沒事，我很好」的人往往都很悲傷，卻不知道該如何向人求助，久而久之，負面情感就像充飽的氣球，下一秒都可能會衝破臨界點。這句話看似堅強，卻很可能是出於無奈或失望的心情，所發出的微弱求救訊號，簡單的一句「還好嗎？」都能夠成為他人的救命符；試著釋出你的善意，再小的關心都能使人破涕為笑。

第三名、我累了

假裝堅強、掩飾難過，累了嗎？承認吧，痛快的大哭一場或是逃離，「逃避雖可恥但有用」，每個人都有需要休息與安慰的時候，告訴自己能走到現在已經很厲害了。

好比受傷了要包紮，心累了也渴望慰藉，每個受傷的心都需要時間與良藥，而你只要願意開口或幫忙，就有機會阻止憾事發生。

第二名、煩惱到睡不著

你有心事嗎？是不是每到夜晚就輾轉反側、心煩意亂、思緒無法停止？長期睡不安穩、失眠，都會連帶影響到身體健康，成為惡性循環；有些人會尋求安眠藥的幫助，可是安眠藥治標，卻可能忽略潛在的精神疾病。

若你常因難以入眠感到痛苦，尋求精神醫學專家的建議，或許能讓你一夜安穩到天明；也可以撥打24小時連春節都不打烊的1925（依舊愛我）安心專線，協助你放下煩惱。

第一名、我心情不好

直白的表露出負面感受，別懷疑，說這句話的人已經釋出了求助訊息。短短一句話，不只是表達自身情緒的話語，也隱含了渴望關心的期待，安慰的方式有很多種，但只要讓對方感受到你的關懷，就足以掃去一半的陰霾。

心情不好時，可以找友聊聊，如果心情沒有因此變好、反而陷入無止盡的憂鬱，這時就可以尋求更專業的諮詢；要記得，憂鬱就像感冒，每個人都可能反反覆覆經歷而再次康復。

記住珍愛生命守門人1問2應3轉介三步驟，搭配心情溫度計的應用，你我都能幫助自己也照顧別人。

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●生命誠可貴，勇敢求助並非弱者，退一步想，可為生命找到出路。

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

「一個關懷可以有助於人走出低氣壓」

隨時關心支持身邊的人，特別是當他情緒低落時，一句簡單的關懷問候，能如寒冬送炭、濟困解危。今年7月1日起安心專線，將由原本0800-788-995 (改為)→1925 (依舊愛我)，你有心情不如意的時候嗎？拿起電話撥打24小時免付費心理諮詢專線1925依舊愛我。

遇到家人或朋友對你訴說類似的話語時，如何關懷與回應才洽當，不造成對方的壓力呢？來看看如何展現同理心，真正安慰到對方吧！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月04日至2019年06月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『負面情緒話語』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」