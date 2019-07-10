補充劑及飲食干預 不見得助健康

2019-07-10 15:10 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



飲食干預方式及補充劑是否有效？醫學界保持懷疑態度，認為它們無效，甚至會對健康產生危害。學者更進一步發現，多數維他命對心臟與腦神經疾病沒有預防效果，而B群也只對本身缺乏營養素者有益。

飲食影響健康

為追求健康，許多人會進行地中海飲食或素食，醫生也建議心血管患者採取飲食干預方法，要求病患控制鹽分攝以降低發病機率。市面上也研發出許多維他命、鈣片等補充劑幫人們補充飲食中不易攝取的營養素。然而，醫學上只能表現採取這些飲食或攝取補充劑「可能」會促進健康，但沒有直接證據。

補充劑功用

根據《Medical News Daily》報導，醫學專家可涵認為，這些飲食干預及補充劑大多是無效的，甚至可能影響身體健康。在她的研究中，受測者攝取維他命、葉酸及鈣鐵質等補充劑，也會採取飲食干預，減少鹽分與飽和脂肪攝取。

研究結果指出，減少鹽分攝取可能延長「血壓正常」的受測者的壽命；攝取Omega-3 長鏈不飽和脂肪酸則可以降低心臟疾病。但是維他命A、C、E對心血管疾病沒有預防功效；同時服用維他命D及鐵錠的受測者中風機率增加。可涵進而表示實驗僅呈現可能會發生的結果，但不代表這些飲食方式及補充劑一定會影響身體健康。

《衛報》報導則著重探討營養補充劑對腦部功能的影響。學者呼籲民眾「省下你的錢吧！」對於健康的長者，服用補充劑並不能降低未來發生失智的機率。但對於本身缺乏B-12及B-19的人，適量攝取或許能夠促進腦部認知功能。

研究發現飲食干預及補充劑無效，也可能影響健康。 分享 facebook

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