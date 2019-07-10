「飛躍羚羊」紀政 帶民眾為愛而走

2019-07-10 15:11 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



飛躍羚羊帶你健走！創世基金會10召開「愛消防公益健走」記者會，邀請到「飛躍羚羊」紀政與知名物理治療師簡文仁，宣傳健走的好處。紀政說，健走是國際認證最好的運動，鼓勵大家平常沒事多走路運動，當天還會跟簡治療師一起分享健走小秘訣，歡迎大家來運動做公益。

紀政提到，世界衛生組織1992年就認定健走是世界上最完美的運動，除了讓身體健康外，不分男女老少皆宜，而且也不會有場地限制，她都有一直在推動有關健走的宣傳，最近也才跟簡文仁一起完成2年半徒步環島的壯舉。她鼓勵民眾8月4日上午9點開始，到自來水園區一起參加活動，養成規律運動習慣。

創世基金會台北院院長姜素鈺表示，創世基金會目前照顧的植物人中，多數是因為疾病造成，因此維持身體健康是非常重要的，希望透過這次活動，讓民眾有機會可以跟著運動、做公益。

簡文仁現場示範如何正確健走。他說，最基本的就是裝備都要準備好（球鞋、運動褲等），另外還要有快樂的心情，才可以讓走路的效果發揮到最大。另外健走時還要遵守「抬頭挺胸縮小腹」、「雙手微握放腰部」等口訣，用正確的姿勢健走，才可以讓健走發揮最大功效，有效防止心血管疾病，並改善便秘。

簡文仁與紀政現場示範如何正確健走與健走前的熱身注意事項。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

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