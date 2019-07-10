紀政帶頭為愛健走 愛消防公益開跑

2019-07-10 15:12 台灣醒報 記者林怡均╱台北報導



「做公益又可以賺到健康！」曾被國際媒體喻為田徑界的飛躍羚羊，目前擔任希望基金會董事長的紀政，10日上午至創世台北安養院，擔任愛消防公益健走愛心大使，偕同國內知名物理治療師，現任肌內效協會理事長的簡文仁老師，共同推廣日行萬步保持身體健康。現場示範如何正確健走，預防運動傷害，號召全民一同關懷弱勢植物人為愛而走。

紀政表示：健走是非常好的運動，不受年齡或空間影響，這次健走活動路程很適合親子同行，歡迎爸媽帶小朋友一同參與8月4日，「愛消防公益健走」，一起走出健康響應愛心，也為創世安養院消防設備升級盡一分心力。

簡理事長表示，親訪創世台北安養院後，了解消防設備升級對無法自行逃生的植物人的重要性，期盼民眾踴躍參與公益健走，不僅能強化心肺耐力，減少心血管疾病發生，還能做公益，一舉數得。

紀政表示，相當佩服創世紀基金會為植物人規劃此次活動，既可做公益，又能夠兼顧健身活動，健走是1992國際衛生組織認定以來最完美的運動。健走的運動之美，對男女老少都沒有空間的限制，大家都能參加，希望能夠親子能夠扶老攜幼都來參與。紀政呼籲，呼籲愛公益的朋友，不要失去這難得的機會。

姜素鈺院長說，護理之家曾發生過大火，創世基金會因而更重視消防設備，要給植物人一個愛心的家，希望保障院內的安全，加裝防火門抽風設備，並且每半年消防演練一次。

本次健走活動創世紀基金會動預計募款55萬左右，鼓勵大家做運動，順便一起做公益。簡文仁說年紀無論大小，都要養成走路的姿勢，享受走路的樂趣，維持走路的能力。正確的走路，降低心血管疾病的發生率，促進血液循環，而且健走時可以進一步，配合呼吸，呼吸系統就會很好。

簡文仁今年6月才完成環島步行的壯舉，他說多走路，每日一萬步，健康有保固，一邊走路一邊看看外面的風景，都可以幫助心情愉悅，健走也可以輕鬆不無聊。而一般人一天只有三千步，上班可以用走動式管理來增加步程。

怎麼樣才是合宜的健走，簡文仁現場唸起逗趣的標語，帶大家實際做操。「抬頭挺胸縮小腹、向上提升高踏步、雙手為握放腰部、如來神掌蹲馬步、自然擺動肩放鬆。邁開腳步向前走。」做完熱身操，還頻頻問大家的筋骨是不是感覺都鬆開了。

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