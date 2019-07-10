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八成上班族對黴菌過敏 你的辦公室座位區可能就藏千隻

2019-07-10 14:59聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

黴菌是夏季上班族過敏的主因，尤其近80%的成人過敏族至少對一種黴菌過敏，上班族要...
黴菌是夏季上班族過敏的主因，尤其近80%的成人過敏族至少對一種黴菌過敏，上班族要特別當心，辦公室每個座位區一立方公尺可能就有近1000隻黴菌飛散。 圖／ingimage
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夏季過敏好崩潰，一整天陷入鼻子癢、鼻塞、狂擤流鼻涕的狀態，工作、人際表現變差，甚至變出「熊貓眼」。根據調查，黴菌是夏季上班族過敏的主因，尤其近80%的成人過敏族至少對一種黴菌過敏，醫師提醒，上班族要特別當心，辦公室每個座位區一立方公尺可能就有近1000隻黴菌飛散。

中山醫院家醫科陳欣湄醫師表示，近日34度高溫、80%濕度的天氣，不但讓「黴菌」、「塵蟎」過敏原生長快速，「長時間待在冷氣房」與「頻繁進出室內外造成的溫差」，都讓上班族過敏反應被多重啟動，近期過敏就診人數也上升一至二成。

陳欣湄說，室內外溫差只要超過7度，就容易引發過敏性鼻炎。然而上班族普遍每天待在26度的冷氣房超過10個小時以上，當出門跑業務、中午外出用餐、如廁頻繁進出冷氣房，每次冷熱刺激都會啟動過敏反應，更有研究發現，上班族每天至少有8次以上觸發過敏機會。

陳欣湄提出「內在調整體質」、「外在清潔保暖」作為盛夏抗敏二大方法，過敏主要是體內免疫細胞Th2反應過於激烈，夏天飲食習慣也容易造成菌相不好，建議夏天想喝冷飲與其喝手搖飲，不如買一瓶優酪乳，調整體質可從最大免疫器官腸道做起，也可多吃水果、蔬菜等含益生質食物。

上班族若必須長時間待在冷氣房、或無法避免夏季的進出冷熱的地方，建議要多加注意保暖。帶件薄外套避免冷氣房中溫度太低，進出室內戶外多加利用口罩加強防護避免冷空氣或過敏原刺激，室內空調可設定舒適、不流汗的冷氣溫度就好，避免與戶外溫差過大，降低過敏造成的刺激。

陳欣湄說，成人相對於孩童，較少積極採取抗敏對策，但夏日是成人過敏好發的時節點，不可以掉以輕心，抗敏沒有休息天。建議每周洗車、打掃，既能運動增加免疫力，又可以清潔環境、避免過敏原。

上班族黴菌
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