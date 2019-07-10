女嬰出生脖子就種草莓？ 醫師提醒盡早治療

2019-07-10 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



剛當父母的年輕夫婦，滿面愁容地帶著剛出生的心肝寶貝來到診間。他們指著眼頭上一個小小的嬰兒型血管瘤，詢問這瘤會不會影響小孩子未來的人生。這種嬰兒型血管瘤主要好發於頭頸部，女生比男孩容易發生，因外觀鮮紅奪目，所以也被叫做「草莓血管瘤」。

成大醫院整形外科陳思翰醫師表示，嬰兒型血管瘤在白種人中比例相當高，1歲以前的嬰兒就有10～12％；在台灣少一點，發生機率約1~2.6%，但以2010年台灣約有16萬6千個新生兒計算，就有約2千個患有血管瘤。

嬰兒型血管瘤主要是血管內皮細胞不正常增生所引起的，發生原因至今仍不明確，而依其發展變化，大致可分3個階段：

增生期：出生後出現的血管瘤，增生速度特別快速，往往比嬰兒生長速度快。通常會持續增生達8個月。

穩定期：時間是在寶寶1歲以後，血管瘤停止長大。

退化期：在2歲前後，血管瘤會逐漸退化萎縮。

陳思翰指出，根據國內醫界長期治療血管瘤的經驗，如果病患到了2歲仍未出現退化跡象時，血管瘤應該就不會退化，比例約占所有血管瘤病人的20-30%。而還殘存有血管瘤的病童都會造成皮膚的顏色不均、皮膚萎縮或是疤痕組織。

出生2到3星期血管瘤出現就會馬上進入增生期，在這階段及早開始治療，防止繼續增生。治療嬰兒型血管瘤的方法不少，陳思翰醫師採取依照血管瘤的不同變化，建立治療三部曲：

首部曲--藥物治療：病童出生後8個月前診斷出血管瘤，使用口服乙型交感神經阻斷劑，搭配母乳或牛奶服用。依國際醫界大規模研究，口服乙型交感神經阻斷劑對血管瘤寶寶是安全的，只有極少數使用者會出現心跳緩慢、血壓下降、支氣管痙攣、血糖濃度不足等副作用。

二部曲--注射治療：病童8個月大後血管瘤仍然肥厚凸起，使用局部血管硬化劑注射，藉由硬化劑破壞血管瘤內內皮細胞引發皂化作用，達到血管瘤扁平的效果。

三部曲--雷射治療：病童1歲以後追蹤血管瘤如病灶單純是顏色殘留，沒有肥厚的情況，就會建議做雷射治療去除病灶色澤，達到完全消除血管瘤的效果。