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藝術家進駐東莒島燈塔 去馬祖玩還能賞創作

2019-07-10 14:10聯合報 記者曹悅華╱即時報導

交通部航港局首次試辦藝術家進駐東莒島燈塔，體驗「燈塔守」生活並進行藝術創作，首位藝術家王煜松進駐一個月後在6月30日於東莒島燈塔舉辦成果發表，當地回響熱烈，第二組藝術家盧芛、段沐自7月8日起駐塔兩周。

航港局說，6月30日晚間的成果發表，吸引許多當地居民，及大浦plus+換生活的成員前往，王煜松將展覽室布滿藍晒圖，展示製圖工具及材料，為帶給參訪者另類的體驗，透過現場唯一光源手電筒，親自講解，帶領參訪者了解每件作品背後的故事，現場物件彷彿都「活」了起來，參訪者就像踏入電影「博物館驚魂夜」情節般，感受到蓬勃的生命力，王煜松說，「光」是這次創作的核心，因為藍晒圖正是利用光產生化學反應顯影。

航港局說，此一系列作品導覽，分享創作理念後，他帶著大家轉向戶外進行光影創作，參訪者將手電筒放置於草地間，親自體驗照射之光源及光影投射在燈塔所展現的藝術，另類的萬物樣貌格外驚豔，現場氣氛熱絡有趣。

航港局說，第二組藝術家是一對年輕小夫妻，規畫將進駐空間結合海洋元素，布置風鈴或東莒島風格樣式的布料、島上拾獲物作為裝飾，設置飲茶空間，希望能與民眾互相交流，蒐集故事轉化為創作靈感。

航港局表示，這次試辦藝術家進駐燈塔活動已接近尾聲，暑假到馬祖遊玩的旅客，可以把握機會到東莒島燈塔參觀藝術家創作的園地。

交通部航港局首次試辦藝術家進駐東莒島燈塔。圖／航港局提供
交通部航港局首次試辦藝術家進駐東莒島燈塔。圖／航港局提供
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