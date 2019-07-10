影／他「寶貝」陣陣抽痛憂壞掉 就醫才知是結石搞鬼

2019-07-10 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



一名40歲男子發覺他的陰莖和陰囊會出現陣陣抽痛，很擔心「寶貝」壞了會影響雄風，但四處就醫檢查卻查不出問題。最後他來到書田診所求助，醫師替他安排尿路檢查，發現有結石卡在他輸尿管上端，所以才併發下體反射痛。經藥物治療排出結石後，他的「寶貝」就不再痛了。

收治個案的書田診所泌尿科主任醫師周固表示，尿液的流動是由腎臟經輸尿管後，再流至膀胱並排出體外。但輸尿管長約25到30公分，於上端、中段和下端各有三個較狹窄的位置，使得尿路結石很可能無法通過。

有研究指出，我國結石發生率占全人口5%，男性多於女性，約七成病人的年齡介於20歲至50歲之間。通常罹患一次結石，若無適當預防，一年內復發機會一成，五年內則是三成五，逾五年為四到五成。

周固說，通常結石愈大愈容易使尿路阻塞，長期會使腎臟壓力變大，不只是尿液排不出來，腎功能也會受損，且也容易滋生感染。如果尿路完全阻塞超過3周，會造成不可逆的腎傷害，泌尿系統也會因感染出現菌血症或敗血症風險。

而結石卡在不同位置，疼痛症狀也有所不同。周固舉例，結石卡在輸尿管上端，容易有血尿，也會有劇烈或陣發性腰痛，有的人則會併發下體反射痛，個案男子即是如此。女性的下體疼痛表現，則是陰唇內側及尿道口出現不適。

如果結石是卡在輸尿管中段，疼痛位置則是會隨結石下移，從腰痛逐漸改為腹痛；若結石是卡在輸尿管末端和膀胱連接處，因膀胱會持續受刺激，就會出現尿意感，有急尿和頻尿症狀，但上廁所時小便卻不多。

因結石所引發的疼痛感不會因改變姿勢而消失，有人會痛到連打止痛針也無效。周固說，一旦出現持續的血尿、腰痛、腹痛、下體痛或頻尿等症狀，要當心有結石的可能，應就醫接受尿路檢查，確認疼痛是否因結石引起，並以結石位置安排後續治療。

周固說，根據我國的文獻報告，溫度上升及氣壓偏低時，尿路結石發生機會將跟著增加。此結果與臨床觀察相符，每到7、8月炎熱夏季，因結石求診的患者較其他季節多二到三成，天氣最熱的那天，患者更可能多六成。