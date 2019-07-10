下體隱隱作痛 輸尿管結石惹禍

2019-07-10 13:44 中央社 台北10日電



下體莫名痛，可能是輸尿管結石惹禍。泌尿科醫師周固今天說，7、8月因體內水分較易散失，是結石好發時機，結石卡在不同部位會有不同症狀，若卡在輸尿管前端，會腰痛，甚至併發下體痛。

書田診所泌尿科主任醫師周固上午在記者會表示，研究指出，台灣結石發生率約5%，男性多於女性，好發於20至50歲間（約占7成）。罹患過一次結石後，沒適當預防，1年內有1成會復發，5年內有35%會復發。

一名40餘歲男性到泌尿科求診，自訴下體出現陣痛，且是隱隱作痛。做各項檢查，下體都沒問題，也排除曾受撞擊，結果驗尿發現，有些微血尿，才發現輸尿管前端有結石。

周固說，尿液的流動是由腎臟經輸尿管流到膀胱再排出體外。輸尿管中有3個較狹窄的位置，結石可能無法通過，分別是輸尿管上端與腎盂交接處、輸尿管中段與腸動脈交叉處及輸尿管末端與膀胱連接處。

結石卡在不同位置症狀不同，周固說，結石在輸尿管上端，除血尿外還會引起劇烈、陣發性的腰痛，有時會併發反射痛出現在下體。病人會自訴睪丸隱隱痛或陰莖出現陣痛，懷疑是下體有問題，但檢查卻都正常，其實就是結石惹禍。

當結石卡在輸尿管中段，會引起腰痛、腹痛，疼痛位置會隨著結石下移而改變；在輸尿管末端與膀胱連接處，因膀胱持續受刺激，會產生尿意感，出現急尿、頻尿等症狀。

此外，結石引起的疼痛在改變姿勢時，疼痛感不會消失，有時連止痛針劑也不一定能緩解痛感。

體內有結石不可不慎，周固說，多數的結石都可自行排出，但輸尿管有3個狹窄處易阻塞結石，結石愈大阻塞機會愈大，阻塞後腎臟壓力上升，會使得尿液無法排出，讓腎功能受損，且易感染。

當輸尿管完全阻塞超過3週，會造成不可逆的腎功能傷害，且泌尿系統有細菌感染、結石阻塞時，就有菌血症、敗血症的風險，應儘快解除阻塞。

周固說，預防結石平時應多喝水，可觀察尿液顏色，水量足夠時應為淡黃色，若顏色變深，就應增加水分補充量。特別是運動或在戶外活動之後，流汗過多時，應多補充水分，讓尿量增加到顏色清澈狀態。

周固門診觀察發現，7、8月天氣炎熱是結石的好發時機，此季節因結石求診的患者較其他季節大約多2、3成。結石在腎臟內未必有症狀，當結石流到輸尿管時，除血尿、腰痛（腎絞痛）外，有時腹痛和急尿、頻尿會是主要症狀，應積極治療。