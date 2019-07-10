夾腳拖簡單透氣成國民鞋款 常穿小心讓你全身酸痛

2019-07-10 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



夾腳拖透氣又好搭，是許多民眾夏天最愛的鞋款，不過夾腳拖質地柔軟又缺乏彈性和吸震效果，鞋底平坦無弧度，無法支撐腳掌足弓進而達到緩衝走路時的衝擊，穿著夾腳拖可能導致足跟、足底疼痛。

南投醫院物理治療師王瓊敏說，夾腳拖在設計上僅有兩條細細的鞋帶，行走時無法使整個足面支撐來提起鞋子，全靠兩根腳趾夾緊鞋帶，往前跨步時，會使用腳趾力量呈捲曲狀夾緊整張拖鞋，然而腳尖負責推進，腳趾一方面要夾緊鞋帶又要將身體往前推進，導致踝關節變動角度更大，行走時的步態會變成步伐小頻率快，久而久之會造成蹠骨、足踝部肌腱及小腿肌群疲乏勞損以外，也因會因為重心偏移而改變生物力學，造成膝、髖、腰、肩的疼痛。

其中對膝蓋的傷害最為甚大，行進間因腳趾成爪形，使得足弓懸空無支撐，重心偏往前外側，形成足部內翻、膝蓋會自然成彎曲內旋，時間久了會讓步伐成為內八，進而增加了膝蓋壓力，加速膝蓋的退化。

王瓊敏建議，穿著夾腳拖時間不超過半天、避免長距離行走、或跑步及進行運動，穿著後的不適感可做簡單的運動物理治療來減緩足部傷害：

(一)雙腳與肩同寬，將網球放在地板上，將腳輕輕踏在網球上從前腳掌移到腳後跟以及足弓左右來回滾動，可放鬆緊張的足底達到筋膜放鬆效果。