細胞治療 石崇良：預計7月底增兩醫院通過審查

2019-07-10 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台灣醫療品質聞名全球，近年國際醫療結合觀光成為新亮點。去年9月衛福部發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱特管辦法），開放六項自體細胞治療項目供申請。

醫事司司長石崇良表示，目前特管辦法已有57案申請，三總、中國附醫兩家已通過核准外，預計7月底會另有兩家醫院通過審查；政府對計畫會嚴格審查，民眾勿信坊間不實細胞治療廣告，以免花大錢又沒得到預期療效。

石崇良說，目前特管辦法開放六項自體細胞治療項目中，包括自體免疫細胞治療、自體軟骨細胞移植、自體脂肪幹細胞移植等，醫療機構得擬定完整計畫書提出申請。目前審查的57案中，包含新光醫院等15家醫院、及10家診所提出計畫申請，以自體免疫細胞治療為最大宗，其次為自體幹細胞移植，用於退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。

已提出申請計畫的醫院之一，新光醫院院長侯盛茂表示，衛福部近年提新南向政策，其中醫療照護目前已成為台灣最重要的軟實力之一，國際醫療計畫更預估2023年醫療產值約400億元。

侯盛茂說，去年特管辦法的開放，更有益台灣做出市場區隔，如去年新光醫院的國際病患就比前年增加約兩成，多為癌症相關免疫治療來台。而新光預計申請的五件計畫中，其中三件細胞治療案已透過院內精準醫學中心送至衛福部進行審查，另兩件仍在院內流程與廠商合作討論中。