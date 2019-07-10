頸動脈超音波 第一線測腦中風高危險群

2019-07-10 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



70多歲何先生，除了有高血壓長期藥物控制中，體能狀況都還不錯。一次例行性身體檢查，台北慈濟醫院神經科醫師林信光透過「頸動脈超音波」發現，何先生頸動脈有輕度硬化現象，提醒注意生活作息及飲食。隔一年再追蹤，發現何先生頸動脈血管面積狹窄已超過50%，顯示有中風危險，開始接受藥物治療，減少可能中風的危機。

林信光表示，腦中風是國人死因的第3位，其中缺血性阻塞占7成以上。缺血性腦中風的發生，是因為大腦血液供應不足，導致局部腦細胞受損，嚴重時危及生命外，甚至可能造成語言或是肢體等功能的喪失，影響個人與家庭。

林信光表示，男性超過50歲、女性停經後，有腦中風、動脈硬化或狹窄病史，有高血壓、高血糖及高血脂三高的民眾，都是中風高危險群。可怕的是動脈硬化早期完全沒有症狀，就如何先生的頸動脈已經產生硬化斑塊而狹窄超過一半，卻毫無不適感。

林信光指出，頸動脈超音波具有對人體無害、準確性高等優點，很適合做為腦中風高危險群的第一線檢查工具。運用超音波反射原理，檢查血管壁表面及內部是否有粥狀硬化狀況，同時測量血流，可以看出頸部大動脈硬化或狹窄的狀況，以及血管壁厚薄、血流速等診斷資料。

林信光指出，狹窄程度在30%以下，屬輕度狹窄，如有三高狀況，會加速動脈硬化速度，所以最好有效控制並定期超音波追蹤；狹窄程度超過50%，要給予抗血小板藥物，例如阿斯匹靈類藥物，以減緩動脈硬化進行的速度；而60%以上的狹窄，血流會有明顯變化，就要考慮放置支架，將血管撐開，降低腦中風的危機。