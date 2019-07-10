盛夏初曉的月偏食 17日登場

2019-07-10 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局表示，7月17日為農曆15日滿月，該日凌晨至清晨將發生月偏食，在天候許可時，台灣各地於凌晨的西方天空，將可見。氣象局表示，若錯過這次，下次月食將是發生於2020年1月11日的半影月食，在台灣可見全部過程。

中央氣象局表示，本次月偏食於台灣時間17日2時42分由「半影食始」揭開序幕，皎潔的月面自東稍偏北側逐漸略微黯淡，起初目視不易察覺，而後逐漸明顯；偏食開始於4時1分「初虧」，此時明顯可見月面的東北側開始有缺角，之後缺角逐漸擴大；5時31分「食甚」，是本次月食缺角最大的時候，缺角約占月面的66%。

氣象局表示，由於台灣各地於5時15至31分間陸續月沒，這種月食過程中月沒的現象稱為月沒帶食，也因為月已沒入地平線，因此本次月食「食甚」及其後之偏食過程在臺灣將無法見到，各重要階段時間、視角及方位詳如附表。

氣象局表示，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。本世紀(2001~2100年)全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。下次月食將是發生於2020年1月11日的半影月食，在台灣可見全部過程。