盛夏初曉的月偏食 17日登場
中央氣象局表示，7月17日為農曆15日滿月，該日凌晨至清晨將發生月偏食，在天候許可時，台灣各地於凌晨的西方天空，將可見。氣象局表示，若錯過這次，下次月食將是發生於2020年1月11日的半影月食，在台灣可見全部過程。
中央氣象局表示，本次月偏食於台灣時間17日2時42分由「半影食始」揭開序幕，皎潔的月面自東稍偏北側逐漸略微黯淡，起初目視不易察覺，而後逐漸明顯；偏食開始於4時1分「初虧」，此時明顯可見月面的東北側開始有缺角，之後缺角逐漸擴大；5時31分「食甚」，是本次月食缺角最大的時候，缺角約占月面的66%。
氣象局表示，由於台灣各地於5時15至31分間陸續月沒，這種月食過程中月沒的現象稱為月沒帶食，也因為月已沒入地平線，因此本次月食「食甚」及其後之偏食過程在臺灣將無法見到，各重要階段時間、視角及方位詳如附表。
氣象局表示，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。本世紀(2001~2100年)全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。下次月食將是發生於2020年1月11日的半影月食，在台灣可見全部過程。
氣象局說，由於本次月食發生時月球位於西方天空，因此民眾可選擇西方地平較無地物遮掩的地點觀賞。氣象局也提及，月食的觀測不需要利用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。
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