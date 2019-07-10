氣候變遷災害多 漁業署擬推魚塭區域自主防災

2019-07-10 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



我國近十年受到全球氣候變遷效應影響，各地養殖區受到極端氣候頻率增高與災害事件規模加劇皆有顯著成長趨勢，除重新檢視排水路防洪設計標準之外，對於超過工程保護標準的降雨情況，農委會漁業署擬定建置完整防災通報機制等相關因應對策，以期避免或減少淹水損失。

漁業署表示，全台共計有47區養殖漁業生產區及5區魚塭集中區，依照既有養殖區的基本資料、了解養殖區的條件，再與當地養殖區主任委員、總幹事及當地漁民進行意見交換；透過宣導座談會，向養殖區漁民說明自主防災資訊，鼓勵漁民參與自主防災推動。

漁業署表示，目前已有10處養殖漁業生產區已成立自主防災組織，平時維護排水路順暢，於汛期間加強養殖區各水門巡察及操作維護，並與當地的政府單位保持溝通，與其建立良好的夥伴關係，以加速落實各養殖區自主防災能力並期達到防減災效果。

漁業署說，為保全養殖區內產業發展與民眾安全，透過產官學研與各縣市養殖協會，及養殖漁民合作建置完整防災通報機制，並於災害來臨前，提供氣象局的雨量預報資料，以及國家災害防救中心(NCDR)的災害預防資訊，讓各地養殖漁民能事先掌握降雨情況，並依其養殖種類、塭堤高低及降雨預報情況自發性分批降低30至60公分水位，以增加養殖區蓄洪空間。