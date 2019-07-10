早餐店價位逼近麥當勞 網友憂「早餐店金融風暴」

2019-07-10 12:48 聯合新聞網 綜合報導



有網友發文表示，早餐店價格上漲直逼麥當勞，並詢問網友看法，結果多數網友選擇麥當勞。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

美好的一天從早餐開始，然而早餐店百百款，要怎麼吃才能便宜填飽肚子。許多人可能選擇家附近傳統早餐店，購買漢堡加大冰奶。但日前就有網友發現，原物料上漲加上速食店不斷丟出優惠價格，早餐店與速食店的價差不到8元，也讓網友擔憂「認為會引發全台早餐店金融風暴。」

6日有網友在PTT分析，說目前早餐店豬肉漢堡加顆蛋，從以前只要25元漲到現在40元，再搭配一杯20元的大冰奶就要60元，與麥當勞一份豬肉滿福堡套餐相差不到8塊。原po認為照這漲幅，過幾年後早餐店組合就會超越麥當勞，並擔心會引起全台早餐店金融風暴。

發文一出引發網友討論，多數人表示速食業者較衛生，品質也比較有保障，因此選擇麥當勞等連鎖速食業。「麥當勞安全多了～早餐店那品質你敢吃。」「麥豬肉蛋滿福堡屌打。」也有網友贊同早餐店越變越貴，「我這邊早餐店之貴的，一個牛肉漢堡七十、八十。」「我這邊漢堡55飲料25 ...」

但也有網友持不同論點，有人認為速食店單價還是稍微高一點，「麥當勞一個薯餅32元，而且超小。」「我這邊還是30＋20。」，有人則力推「早餐店精髓在大冰奶」，還有人幽默回應，說早餐店的戰力來自親切的老闆娘，「早餐店大概只有老闆娘能一戰。」「等M記進門喊：早安帥哥，我們再來說。」