首開拓離島航線 高鐵推小琉球交通聯票

2019-07-10 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台灣高鐵公司今表示，交通聯票首度開拓離島新路線，即日起推出「高鐵+小琉球 東琉線」及「高鐵+小琉球 鵬琉線」二條交通聯票產品，旅客可選擇經由東港或大鵬灣出發前往小琉球，一次滿足旅客海陸交通需求。

台灣高鐵說，該聯票內容均包括高鐵標準車廂來回七五折車票、左營站至乘船碼頭來回車票、小琉球來回船票以及小琉球環島公車票。此外，特別贈送小琉球三大風景區（美人洞、山豬溝、烏鬼洞）門票以及可享島上機車租賃優惠。

台灣高鐵公司表示，二條交通聯票產品，可滿足旅客暢遊小琉球的不同交通需求。其中，東琉線由東港出發，來回小琉球觀光碼頭—白沙尾港，天天開船、班次選擇多又方便；而鵬琉線則為全新航線、全新遊艇，從大鵬灣來回小琉球大福漁港。

同時，台灣高鐵為提供旅客更便利的服務，「高鐵+小琉球」二條交通聯票產品新增線上刷卡服務，旅客可於ibon網站訂購後直接完成付款，出發前再至7-11門市ibon機台取票即可。

台灣高鐵說，小琉球擁有良好的生態棲地，尤其沿岸常駐的綠蠵龜群，造就近距離觀察海龜生活的絕佳機會，附近海域更有各式海洋生物，可在海中探索藍色珊瑚秘境，發現軟珊瑚、小丑魚、海葵蝦等。除了豐富的水上活動，也能放鬆心情在海邊吹風踏浪，走走潮間帶，看海參、寄居蟹、海葵及多種海膽。在島上旅客能一日無限搭乘環島公車或騎機車遊訪美人洞、山豬溝與烏鬼洞等著名景點，暢遊台灣海島風情。