蘭嶼綠島垃圾堆積如山 環保署提出規畫要徹底解決

2019-07-10 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



離島綠島、蘭嶼的垃圾超過六個月沒有清運，當地共累積1824噸垃圾造成髒亂。

環保署擬花四個月規畫，從當地垃圾減量開始，把垃圾清運工作外包，再搭配後端運回台灣後的清理流程，一條龍徹底解決離島垃圾問題，推估預算約3000萬元。

台東縣離島地區垃圾已開始進行分類，預定最快7月中旬開始清運， 環保署推估離島垃圾轉運受日前發包不順影響，綠島堆置約931公噸、蘭嶼893公噸垃圾，預計每周可完成80公噸垃圾量轉運，將盡快完成堆置垃圾處置。

環保署督察總隊副總隊長林健三表示，環保署長張子敬曾赴當地視察，發現現場垃圾處理有很多問題，一是外包有困難沒辦法清；其次是海運困難，尤其現在正值旅遊旺季，船班調度困難。而且就算垃圾運出來，要送到高雄去代處理（焚燒），增加高雄代處理量。環保署曾南下開過協調會，希望船運業者配合。

為了一勞永逸的解決這問題，林健三表示，要分三階段規畫處理，第一是本島當地的垃圾集運處理，再來是船運回本島，之後則是垃圾運回本島後，要送到哪裡處理焚燒。他以蘭嶼為例，現在開始推廣垃圾不落地，要從整個垃圾收運系統開始改變，垃圾不落地會要求分類，讓源頭的垃圾量減少；接下來再評估可不可能把垃圾清運委外民營，解決當地清潔隊員和機具不夠問題。

林健三表示，除了家用垃圾，離島還發現很多當地廢棄物，例如有很多廢車，還有很多髒亂點，這些都要透過計畫清理乾淨，這些計畫都需要鄉公所和台東縣環保局合作，先解決島上現有垃圾問題後，再解決運輸問題、載往台灣後送到高雄焚化爐。另外，環保署也在思考改善現行掩埋場儲存方式與空間。

林健三表示，環保署預計花四個月規畫完成，把蘭嶼、綠島的垃圾處理導入正軌，希望明年起不要再發生垃圾問題。