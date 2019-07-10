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收錄物種逾3萬 全球最大熱帶植物保種中心在屏東

2019-07-10 11:15聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

屏東高樹鄉的辜嚴倬雲植物保種中心有「熱帶植物的諾亞方舟」之稱，是全球最大的熱帶植物保種園，中心執行長、清華大學教授李家維以中心收藏的3萬3309種活體植物為基礎，執行「植物資源共享平台」研究計畫，規畫將收藏整合為線上資料庫，並發展液態氮冷凍標本蒐藏法，提供學界與業界最完整的植物活體與標本資源服務。收藏種類也持續擴張，預計2027年前將物種增至4萬種。

李家維說，辜嚴倬雲植物保種中心共17棟遮陰度、溼度、溫度不同的溫室，總計3萬5398坪。全球第二大的植物物種收藏中心是英國倫敦皇家植物園，僅1萬8000種。該中心2007年在台泥贊助下成立，李家維與前台泥董事長辜成允合作推動植物方舟保種計畫，2007年3月蓋了第一棟溫室，預計20年內要收藏4萬種植物。

辜嚴倬雲植物保種中心目前收藏物種數最多的為蘭科，高達9225種，其次是多肉植物共7940種。李家維說，熱帶區承受人類砍伐，再加上氣候變遷，拯救熱帶和亞熱帶植物是當務之急。

李家維說，台灣植物物種約5300種，中心其他收藏植物，都是他的團隊赴世界各地採集。國家地理雜誌曾以「植物獵人」稱呼李家維，並拍攝他赴南太平洋上、澳洲東北方的索羅門群島採集瀕臨絕種的龍爪蘭，拿回台灣繁殖。

除了赴各地採集植物，李家維團隊也採用新的標本技術「液態氮冷凍組織保存」。李家維說，這項技術較常用在保存細胞，很少用於物種保育。植物各部位的基因雖然相同，但組織發揮的功能、所處生長狀態不一樣，基因調控也各有所別。液態氮冷凍技術除能保存較完整的DNA，也可將轉錄組的一併留存。經由分析不同細胞的轉錄組，可以更深入從事分子研究。

李家維說，液態氮冷凍技術2009年開發，經多年改良，現已有逾百種物種可應用，可保存花朵原色與形態長達六年以上。在科技部支持下，辜嚴倬雲植物保種中心已購入40個大型液態氮儲存槽，每槽可存放6000個標本，合計能容納24萬份標本。現在已有4492個物種、2萬4952個液態氮冷凍標本儲放於該中心。

李家維（左）解說辜嚴倬雲植物保種中心收藏物種與標本方法。記者潘乃欣／攝影
李家維（左）解說辜嚴倬雲植物保種中心收藏物種與標本方法。記者潘乃欣／攝影
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辜嚴倬雲基因氣候變遷
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