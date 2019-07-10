美加查獲化妝品含致癌物石綿 竟是台南觀光大廠OEM

2019-07-10 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



美加發布5款台灣生產的化妝品含有致癌物石綿，經查是台南仁德知名的觀光工廠台鉅化妝品，台南市衛生局上午前往稽查，台鉅表示，其中4款是由台鉅委託中國大陸的福清公司製造銷售，並不清楚其中含有石綿。

衛生局表示，台鉅指稱5款商品中只有4款是台鉅委託製造，而且在106年已經停產，產品都是福清直接銷往歐美，台灣並沒有。

經查「JoJo Siwa Makeup Set」並非台鉅委託製造。

衛生局表示，台灣比較少抽驗市售化妝品中是否含有石綿，在美加發現之後，將加強抽檢市售產品。而化妝品中添加石綿，主要是讓產品比較不容易結塊，使用上比較滑順。

衛福部食藥署接獲美國及加拿大發布國際化粧品警訊，台南市業者所生產的5項特定批號化妝品，疑含石綿類成分，可能造成健康危害，要求下架回收。

食藥署昨天發文請台南衛生局前往調查生產量以及銷售國家，並要求業者啟動下架，並請使用這5款化妝品的民眾立即停用。

5款化妝品分別為「Claires Eyeshadows」、「Claires Compact Powder」、「Claires Contour Palette」、「JoJo Siwa Makeup Set」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight」的特定批號產品。

食藥署醫粧組副研究員洪肇宏表示，食藥署於7月3日接獲美國、加拿大通知警訊，但直到昨晚才發文，主要是因為先在國內網站搜索，了解產品是否在台販售。目前發現除「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight」曾在國內販售，但已停賣，如今5款產品僅在國外銷售，美、加地區已經下架。