高醫大團隊研發「萬能抗體鎖」 降低免疫及標靶藥副作用

2019-07-10 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



臨床上用於類風濕性關節炎、癌症及骨質疏鬆等抗體及標靶藥物，因副作用強烈，影響患者生活品質，高雄醫學大學研發長鄭添祿研究團隊研發「萬能抗體鎖」，透過基因工程技術，針對副作用大的抗體藥，能在非疾病區「上鎖」，只在疾病區發揮作用。

該研究歷時7年，已完成動物實驗，並向15國申請專利，包括台灣、南非、澳大利亞及日本都已申請到專利，6月中也獲知名國際期刊「PLOS BIOLOGY」刊登，預計1、2年內將技術作價成立新創公司推廣，或與其他公司共同開發，專利商機初估超過百億美元。

鄭添祿說，抗體藥物療效顯著，是臨床上最常使用、也最夯的藥物之一，年產值超過千億美元，但有24％的抗體藥因副作用無法通過臨床測試。該團隊研發的抗體鎖，可讓這些藥物「起死回生」變新藥，須長期服藥者也能減緩藥物後遺症帶來的痛苦。

鄭添祿表示，以類風濕性關節炎患者為例，須終身使用抗體藥，藥物副作用包括嚴重感染（肺結核、細菌及真菌）、肝炎再活化和罹癌風險提升，如藥物加上抗體鎖，就可以降低病人服藥的副作用。

此外，像大腸癌患者使用相當普遍的標靶藥「爾必得舒Erbitux」，仍有2成病人因藥物過度表現，會發生皮膚紅腫的副作用；另治療黑色素癌使用的PDI免疫療法，也常出現腸炎、脾臟受傷或免疫力下降等狀況，抗體鎖已證實能鎖住藥物活性，再經由人體蛋白酶解鎖，針對病灶精準作用。

該團隊橫跨生醫、生技、基因工程和臨床醫學等領域，歷時7年完成研發，光買實驗小鼠就耗資數十萬元，另還花了2百萬元空運抗體，跨海委託希臘動物中心檢測抗體的療效及安全性。