空品標準修正公聽會 環團：沿用上世紀陳年舊標很荒謬

2019-07-10 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



環保署今天到台中市召開空氣品質標準修正草案公聽會，環保團體到場提出訴求並抗議說，環保署怠惰失職多年，並對草案表達不滿，因為台灣空氣品27年來首次要加嚴，新標準還是寬鬆，7種污染物只有4種加嚴標準，3種照舊，甚至臭氧和CO還打算沿用上個世紀的陳年舊標很荒謬，且未將重金屬、戴奧辛等致癌物納 入空品標準，要求環保署必須真正加嚴，比照先進國家標準和WHO建議準則，別再用寬鬆標準打假球。

主婦聯盟台中分會執委許心欣表示，我國空氣品質標準是上個世紀訂定，現在終於要修正，但7種汙染物只有4種加嚴，PM2.5和CO與臭氧都沒改變，環保團體質疑環保署在打假球。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師說，2011年彰化國光石化問題後，台灣才將PM2.5納管，當時民進黨在野，主張空氣品質要比照世界衛生組織標準，現在民進黨執政已3年，台灣空品標準仍無法達到世界衛生組織標準；台灣生態學會理事長楊國禎表示，他從2004年開始關心台中空氣，政府執行空汙標準和法規，只像在保護財團，賺黑心錢，犧牲人民健康。

環團表示，PM10標準要加嚴但仍太寬鬆且輸星馬國家，環保署提出的PM10加嚴新標，連馬來西亞都不如，馬來西亞訂定分階段實施的PM10標準，2018年訂為45 µg/m³（微克／立方公尺），2020年PM10年均值標準為40 µg/m³，台灣卻還訂50 µg/m³。而新加坡PM10的標準預訂2020年採用WHO建議準則，年均值20 µg/m³，24小時值50 µg/m³，大勝台灣。顯示出台灣環保署不思長進。

主婦聯盟台中分會執委許心欣指出，重金屬、戴奧辛等一級致癌物，應努力降低去除，但一直未納入空品標準，導致就算濃度高，也因缺乏標準而沒有超標問題.....。要求這次修法就應增列戴奧辛、砷、鎘、鎳、苯、多環芳香烴等有害物質和重金屬的空品標準，要求環保署別再推託還需要研究，因國民健康與空污減量不能再等了。