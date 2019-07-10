客運雙車雙駕駛 公路總局：將有統一規範

2019-07-10 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



阿羅哈客運6月發生國道交通事故，高雄市勞工局調查發現司機超時駕駛，再度引發國道客運安全隱憂。為了保障乘客安全，外界關心客運雙車雙駕駛是否推動、如何實施？對此，公路總局表示，雙車雙駕駛的申請表格規範在修正中，未來送到公路汽車客運審議會審議通過即可申請實施，會讓業者有統一規範。

阿羅哈客運上月在國道一號彰化路段失控，造成三死、十多人輕重傷。高市勞工局勞檢還發現，肇事司機超時駕駛等違規已違反勞基法。阿羅哈客運總經理官明穎表示，公司積極想要縮短北高駕駛工時，目前規畫北高途經台中朝馬的客運班次，都將採在台中換車、換司機的方式，減少駕駛工時，官明穎說，阿羅哈客運北高路線，一天約有12到14輛次途經台中朝馬，約每個小時一班。

阿羅哈客運事故發生後，客運業者曾召開一次會議，就雙車、雙駕駛的定義與規範方向進行討論，不過當時尚無共識。至於公路總局規畫未來客運的雙車、雙駕駛的定義，公路總局表示，目前相關定義規範還需要經過審議會通過才會實施，因此暫時無法向外界透露，但表示，里程數多少以上、駕駛多少人數可以進行等等，都會納入雙車、雙駕駛規範。