38歲工人罹口腔癌 5次手術及化療才斷菸酒檳榔

2019-07-10 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



38歲建築工人從18歲工作就因朋友請吃檳榔、香菸，養成習慣，牙齒痛仍照常嚼食檳榔及抽菸，近日因口腔黏膜潰瘍達兩星期無法癒合，確診罹患了口腔癌，他因手術戒除檳榔，但還是抽菸和飲酒，導致術後潰瘍反覆發作，前後做了5次手術及化學治療後才完全戒除菸、酒、檳榔。

澄清醫院中港院區口腔顎面外科主任吳伯璋說，澄清醫院癌症防治中心為建築工人進行口腔黏膜檢查，篩檢2處工地、42名有吸菸、嚼食檳榔的工人，共篩檢出2人罹口腔癌。口腔癌患者的口腔功能重建，必須由內到外，改善發音、口水滲漏、顏面外觀等。

他指出，他深入工地為勞工提供口腔檢查服務，最常聽到的聲音是「有那麼倒楣嗎？認識的人嚼了幾十年都沒事。」事實證明篩檢陽性率約5％，顯示工地嚼食檳榔的工人罹患口腔癌的盛行率不低，是屬於高危險群。同時也發現長期嚼食檳榔的人，其牙齒咬合面因過度咀嚼磨耗變得平平的，對冷熱刺激敏感，甚至已罹患牙周病。