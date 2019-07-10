68男洗魚缸胸痛以為挫傷 就醫發現是嚴重肺炎險死

2019-07-10 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中68歲許姓男子日前清洗魚缸，胸口壓迫玻璃邊緣時，突然胸口劇烈疼痛，以為挫傷，為求謹慎就醫，發現是嚴重肺炎合併膿胸轉加護病房治療，確診感染克雷伯氏肺炎桿菌，由於膿瘍範圍日益擴大，若不積極處理，恐因呼吸困難甚至敗血症，引發致命危機；經醫療團隊以胸腔鏡像剝葡萄般清除積膿救回一命，醫師黃建文推測，口腔清潔不佳受感染。許姓病患驚嚇，當時覺胸口疼痛，並無發燒、咳嗽等不適症狀，「沒想到小疼痛竟隱藏大危機」。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文說明，克雷伯氏肺炎桿菌屬於消化道的菌落，據本土大規模的醫學研究顯示，克雷伯氏肺炎桿菌好發於糖尿病患者、酗酒民眾，兩者因人體免疫功能低下時，找到可乘之機；不過許姓病患無糖尿病史，也無酗酒，推測為口腔清潔不佳受感染。

胸腔外科主治醫師呂庭聿表示，患者因肺外肋膜腔遭受克雷伯氏肺炎桿菌感染，產生發炎物質，除了經廣效性抗生素治療外，必須透過胸腔鏡手術進行清創與引流膿瘍，手術猶如剝葡萄般，在胸壁上打2至3個一公分的傷口，將增厚的肋膜組織剝除，使塌陷的肺部重新擴張，進而改善肺功能，患者術後症狀明顯改善，並於術後一周順利出院。