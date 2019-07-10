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影／婦人「鬼剃頭」 醫師針灸1個月長新髮

2019-07-10 09:24聯合報 記者游振昇╱即時報導

52歲婦人突鬼剃頭，衛福部豐原醫院中醫為她針灸一個多月已長出新髮。

52歲陳姓婦人，今年4月中旬在洗頭時，突然掉下一大把的頭髮，當時她嚇壞了，擔心自己患了什麼疾病，望著鏡子前的「鬼剃頭」，連敢出門的勇氣都沒有，更別說接下來怎麼過日子，在友人推薦下到中醫求診，沒想到針灸一個月後，頭上三處光禿禿的地方，竟然慢慢長出頭髮，讓婦人再重拾自信出門去。

衛福部豐原醫院中醫師林煥欽表示，通常會出現「鬼剃頭」不外乎是工作壓力太大，但有些人卻不見得是這種情形，反而是因為作息問題造成，像是太晚睡、或過於忙碌造成。

陳姓婦人求診時表示，自己常常要到過晚上12點才會有睡意，就算再早上床休息還是沒有睡意，以中醫理論來說，11點到12點屬肝經運行，此時沒休息，容易因生理時鐘混亂導致落髮。

中醫師林煥欽表示，經由中醫針灸方式，在掉髮周圍以梅花針的排列法刺激皮膚循環，並防止掉髮持續向外擴散出去，一次針灸時間約20分鐘、一周3次，大約兩周就能有所改善。

目前陳婦已經持續針灸一個月以上，不僅頭上3處光禿禿的地方長出頭髮來，她也搭配中藥調理、改善自己的作息，讓烏黑亮麗的頭髮再次回到頭上，恢復自信出門和朋友聚聚。

衛福部豐原醫院醫師，指出婦人原本掉髮位置。記者游振昇/攝影
衛福部豐原醫院醫師，指出婦人原本掉髮位置。記者游振昇/攝影
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中醫針灸掉髮
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