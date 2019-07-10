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台鐵原本8月擬取消白天雙人乘務 交通部急喊卡

2019-07-10 08:58聯合報 記者曹悅華╱即時報導

台鐵局近日表示，因為ATP相關配套已成熟，預計8月初取消當初因普悠瑪翻覆而積極推動的普悠瑪號、太魯閣號白天雙人乘務制度，7月底將報交通部核准。不過，不到一天，交通部長林佳龍即喊卡。台鐵則表示，已接收到部長指示，仍在研議中，其他不便透露。

交通部表示，台鐵局依據現階段雙人乘務執行情形、ATP強化等相關行車安全改善措施執行成果，以及司機員人力運用等因素，進行內部綜合檢討評估，原則擬建議取消白天時段的雙人乘務措施，目前尚在研議階段，並未定案。交通部長林佳龍請台鐵局長張政源進一步考量台鐵的系統性安全，保留更充分的時間據以觀察及滾動檢討，顧及乘客信心重建的情況；另針對人力問題也一併再研商改善，此事宜循序漸進，交通部將緩議此案。

去年10月普悠瑪翻覆，造成18死、200多傷，為加強行車安全，交通部即要求普悠瑪號、太魯閣號等新自強號，於當月底採雙人乘務制。台鐵局考量ATP系統已於6月中提升到9.0版本，故障情況也逐漸降低中，平均一天只有一件故障（包含假性故障，如隨身碟插進去無反應，重開後又有反應等狀況），系統趨於穩定情況下，決定8月初先取消白天時段列車雙人乘務，若發現ATP故障，該時段仍會採雙人乘務或是派助理上車，目標明年初全面取消傾斜式列車雙人乘務。台鐵局長張政源原則性同意，7月底將報交通部核准。

面對雙人乘務等於只執行九個月，外界憂心台鐵是否又有人力調度問題，萬一真的執行是否會對行車安全造成影響。對此，台鐵資深司機員吳長智說，當初會有雙駕駛是因為普悠瑪翻覆後，要安定民眾的心；現在車輛系統逐漸穩定，他傾向支持可逐漸取消。但目前正值暑假，人力嚴重不足，二線支援一線的狀況依舊，取消雙人乘務可舒緩支援狀況。

台灣鐵道暨國土規劃學會則表示，學會一貫的立場，就是認為行車秩序的遵守，遠大於安裝各種防護裝備或是加派人力。交通部如今暫緩此案，在台鐵駕駛人力嚴重缺員的情形下，若不是對於行車規章仍存在系統性的未解課題，就是交通部對於台鐵的管理仍如瞎子摸象，尚未找到核心課題與解決方案。

學會建議，去年在普悠瑪事故後，行政院政務委員張景森所召開多次檢討會議中，動用外界專家學者的解決方案，交通部不應束之高閣，而是應該徹底正視台鐵所面臨的課題，給與台鐵因此重生的契機。

普悠瑪、太魯閣等新自強號現在為雙人乘務，台鐵預計八月初取消白天雙人乘務。 本報資...
普悠瑪、太魯閣等新自強號現在為雙人乘務，台鐵預計八月初取消白天雙人乘務。 本報資料照片
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