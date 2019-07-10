中南部有雨 北部東部悶熱紫外線強

2019-07-10 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



天氣風險公司氣象主播賴忠瑋表示，今天天氣和昨天類似，仍然有點不穩定和悶熱。預計今天白天還是持續悶熱，上午9時過後多數地區氣溫都可以達30度以上，中午則有32到33度，背風側的北部和東部出現35到36度的機率仍然偏高。

他說，預計今天白天中部的雨容易出現在沿海，南部則持續會有小範圍對流雲系飄進來，為沿海和內陸地區都帶來短暫陣雨，這種雨下得較急，但是通常不會下太久，有時雨停後還是可以從雲縫中透出陽光，出現時晴時雨的情況。不過南部山區還是要留意降雨時間較長，一整天下來累積雨量也不少。北部、東北部及東部則相對晴朗，中午過後雲量較多，沒下雨的時候會有悶熱的感覺，山區則仍有午後雷雨發生的機會。

今天台灣仍持續受到偏南風影響，太平洋高壓也在台灣邊緣，北邊的鋒面則還是在長江以南，有點接近台灣，前緣淺薄雲系也讓台灣北部的雲量稍微變多，不過不至於下雨。

他說，預計今明兩天北邊的鋒面會略往東移，尾巴也會往南擺，甚至有點掠過台灣，不過因為鋒面結構將變得較鬆散，因此不至於讓台灣的天氣有明顯的變化。太平洋高壓明後兩天則會略往西伸到台灣上空，會讓天氣變得相對比較穩定，高壓內的沉降氣將稍微抑制午後熱對流的發展。

這兩天還是要注意悶熱和容易下雨的天氣，多補充水份，中午前後避免在戶外從事劇烈運動。中南部要記得外出帶傘，北部和東部紫外線仍然有過量到危險等級，要注意防曬。