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長榮機師遭免職 桃園機師工會凌晨發聲明向長榮喊話

白天悶熱高溫上看36度 午後慎防劇烈天氣發生

2019-07-10 07:17聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中央氣象局說，西南風沉降影響，今天中午前後台北市、新北市、花蓮縣縱谷、台東縣為黃色燈號（36度以上）。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周五西南季風的型態持續，低層水氣略增；迎風面的西南部，有局部陣雨或雷雨，其他地區偶有局部短暫陣雨；午後對流旺盛，有局部雷陣雨。劇烈天氣發生的機率提高，要注意氣象局的特報。

由於盛行西南季風，大氣偏暖，白天未降雨時，天氣都很悶熱。今天北部氣溫約在25至36度、中部25至34度、南部24至33度、東部24至36度。

他表示，周六至下周一西南季風逐日減弱，輸送的低層水氣日漸減少，大氣穩定度逐日恢復，天氣晴朗炎熱；西南部迎風面的局部短暫降雨，影響愈來愈小，午後局部短暫陣雨或雷雨的機率，日漸下降，也會侷限在山區。

他說，下周二太平洋高壓增強，軸線在台灣上空，天氣穩定、晴朗炎熱，午後對流不明顯。在太平洋高壓的南側、菲律賓東方海面，垂直風切小、海洋熱含量高，低層大氣又有低壓環流存在，學理上為有利熱帶擾動發展的環境。至於其未來發展及動向如何？模擬超過7天，任何模式皆無能力確定，尚待進一步觀察。

有關颱風的年度侵襲個數能預報嗎？他說，以美國海洋大氣總署(NOAA)的科技水準，認為已超過其科技的極限，並嚴正聲明是不可預報的。中央氣象局也受到同樣的科技限制，故謹以氣候平均值3至5個侵襲個數，提供各界參考。

大氣偏暖，白天未降雨時，天氣悶熱。本報資料照片
大氣偏暖，白天未降雨時，天氣悶熱。本報資料照片
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中央氣象局說，西南風沉降影響，今天中午前後台北市、新北市、花蓮縣縱谷、台東縣為黃...
中央氣象局說，西南風沉降影響，今天中午前後台北市、新北市、花蓮縣縱谷、台東縣為黃色燈號（36度以上）。圖／取自氣象局網站
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氣象局吳德榮颱風
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