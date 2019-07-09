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新自強號白天雙人乘務 擬8月初取消

2019-07-09 23:51聯合報 記者曹悅華／台北報導

普悠瑪、太魯閣等新自強號現在為雙人乘務，台鐵預計八月初取消白天雙人乘務。 圖／聯...
普悠瑪、太魯閣等新自強號現在為雙人乘務，台鐵預計八月初取消白天雙人乘務。 圖／聯合報系資料照片
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去年十月普悠瑪翻覆，造成十八死、兩百多人輕重傷，為加強行車安全，交通部要求普悠瑪號和太魯閣號（新自強號），於當月底採雙人乘務制，並檢討ＡＴＰ列車自動防護系統。不過，台鐵局表示，預計八月初取消白天雙人乘務。

雙人乘務等於只執行九個月，外界憂心台鐵是否又有人力調度問題？台鐵解釋，預計年底前在新自強號上加裝限速備援系統，即使ＡＴＰ被關掉，仍能限制車速在時速六十公里，且ＡＴＰ遠端監控系統也陸續優化，相關配套陸續成熟，有效提升行車安全，請旅客不用擔心。

台鐵資深司機員吳長智說，當初會有雙駕駛是因為普悠瑪翻覆後，要安定民眾的心；現在車輛系統逐漸穩定，他傾向支持可逐漸取消。但他也說，目前正值暑假，人力嚴重不足，二線支援一線的狀況依舊，取消雙人乘務可舒緩支援狀況。

台鐵局說，當初因發現ＡＴＰ故障頻率高，所以改雙人乘務，經九個月改善，ＡＴＰ六月中已提升到最新版本，故障情況也降低，平均一天只有一件故障，系統趨穩，決定八月初先取消白天時段列車雙人乘務，若發現ＡＴＰ系統有故障，該時段仍會採雙人乘務或是派助理上車，目標明年初全面取消雙人乘務。台鐵局長張政源已原則性同意，七月底將報交通部核准。

現在每天有六十二人次執行雙人乘務，一旦取消白天時段，可派一些人出來做訓練課程。至於年底將安裝的限速備援系統，台鐵局說已於六月廿五日完成樹林到宜蘭間試車，上周向交通部報告，交部指示要積極處理，預計年底前加裝在五十二輛普悠瑪號及太魯閣號上，一一二年再加裝在八一八輛其他列車上，預估總經費近二點八億元。

台鐵局說，今年初委託中山科學研究院進行研究，耗時五個月，研發出ＡＴＰ系統隔離後限速備援系統，即便ＡＴＰ被關掉都能夠限制速度，讓列車速度最高維持在時速六十公里；一旦超過六十三公里會緊急煞車。

台鐵普悠瑪號列車
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