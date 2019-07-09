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守護每年8億元油魚產值 我國加入南印度洋漁業協定

2019-07-09 21:20聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

我國日前才剛解除漁業黃牌，近日又傳出正式加入「南印度洋漁業協定」的好消息。本報資...
我國日前才剛解除漁業黃牌，近日又傳出正式加入「南印度洋漁業協定」的好消息。本報資料照
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我國漁業才剛解除歐盟黃牌，今又傳出正式加入「南印度洋漁業協定」的好消息。漁業署表示，五國已於7月4日以捕魚實體參與方身分，參加南印度洋漁業協定（Southern Indian Ocean Fisheries Agreement，SIOFA）第6屆締約方會議，成為SIOFA一員。

漁業署表示，這是我國繼中西太平洋漁業委員會、美洲熱帶鮪魚委員會、南太平洋區域性漁業管理組織及北太平洋漁業委員會之後，再次有意義參與的國際漁業管理組織。

至於加入南印度洋漁業協定對漁民的重要性？農委會漁業署副署長林國平表示，目前我國鮪延繩釣漁船近年油魚漁獲量約1萬至1萬7千公噸，產值高達5至8億元，而印度洋是我國油魚主要來源地之一。現在印度洋沒有管制捕撈油魚，但未來南印度洋漁業協定成立後，當海洋資源較吃緊時會對各國進行總量管制，魚種將有捕撈配額，沒有配額即不能捕撈。

林國平說，若加入南印度洋漁業協定後，我國在魚種管理上就有發言權，也必須是會員之一才能享有配額，對漁民利益至關重大。

漁業署表示，SIOFA旨在管轄印度洋鮪、旗及鯊類等高度洄游魚種以外物種，目前計有澳洲、庫克群島、歐盟、法國、日本、韓國、模里西斯、塞席爾及泰國等9個締約方，我國為第10個簽署該協定的參與方，另有合作非締約方葛摩等。

該組織主要管轄物種包含旗鯛類、南極美露鱈、魴魚類、橘棘鯛和金眼鯛，並針對該等魚種制定相關養護管理措施，未來不排除擴增至油魚。

印度漁業署漁民
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