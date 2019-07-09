北市家禽市場傳有禽流感雞 動保處：已全數銷毀

2019-07-09 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市家禽批發市場本月5日又確診一批來自台南市柳營區的紅羽土雞有H5N2禽流感病毒。圖／北市動保處提供 分享 facebook 北市家禽批發市場繼5、6月發現有雞隻屠體感染H5N2禽流感病毒案例後，北市動物保護處今天指出，本月3日又發現一批來自台南市柳營區的紅羽土雞有疑似症狀，5日經農委會家畜衛生試驗所確診後，當日同批雞隻屠體也已全數銷毀，防堵病毒擴散。

動保處防疫檢驗組長連韻晴表示，這次通報是由屠檢獸醫師於屠後檢查時發現，當時紅羽土雞屠體有部分潮紅、腳脛瀰漫性潮紅、氣管黏膜潮紅等疑似禽流感症狀，因此立即通報防檢局基隆分局及北市動保處，並由動保處防疫人員採樣送檢，同時也扣留同批雞屠體14隻凍存，取其中3隻送檢後確診，並通知台南市政府針對供貨源進行後續追蹤調查。

連韻晴說，入夏後飆高溫，由於禽流感病毒已經本土化，雖非秋冬季節，禽流感仍照樣發生，尤其是近來天氣悶熱，又受午後雷陣雨影響，天氣急遽變化會使家禽抵抗力下降而增加致病風險，養禽業者應適時調整禽舍保溫、通風、防洪及排水等設施運作降低雞隻染病風險。

未來動保處也將於官網首頁的禽流感防疫主題專區（https://ppt.cc/fC6ESx）公布北市家禽批發市場通報案例的檢驗結果，讓疫情資訊即時揭露；動保處也提醒，民眾勿隨意餵飼野鳥、避免接觸禽鳥，除做好個人衛生管理，食用禽肉也建議完全煮熟，才能有效防範禽流感入侵。