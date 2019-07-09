休閒農業區遊客、產值創新高 農委會再砸5千萬吸客

2019-07-09 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



農委會今天辦理績優休閒農業區頒獎典禮。圖／農委會提供 分享 facebook 全台有93區休閒農業區，去年創造2760萬人次遊客，創下108億產值，雙雙創下歷史新高。農委會主委陳吉仲今天頒發績優休閒農業區，下半年將投入5千萬元預算，其中3千萬投資得獎休閒農業區加強軟硬體，2千萬設計給國外遊客禮券，吸引更多人體驗台灣的休閒農業。

全國有93區休閒農業區，農委會統計去年有近2760萬人次遊客到台灣農村旅遊，其中有61萬人次來自國外，總共創下108億元產值。農委會每2年辦理一次績優休閒農業區評鑑，106年首度頒獎，今天是第二屆頒獎典禮，總計有38區休閒農業區獲獎。

農委會表示，每個績優休閒農業區均有獨特風貌，例如宜蘭員山枕頭山休閒農業區有著名的花果野食饗宴，還有以觀葉植物、金棗製作的精美伴手禮。宜蘭冬山中山休閒農業區以有機茶、柚為主軸的五感體驗與食農教育活動。

以薑聞名的苗栗大湖薑麻園休閒農業區，也是該會田媽媽輔導的亮點場域，以薑衍生的系列料理與體驗活動吸引許多死忠薑粉及老饕，近年嘗試研發袋薑栽植，讓遊客在家體驗種薑、採薑的樂趣。而鄰近的三義雙潭休閒農業區，兼容農業與人文藝術，除能賞花採果、品嘗農家菜，藍染、手拉坏、木雕及彩繪DIY也深受遊客喜愛。

另外，台中東勢的梨之鄉休閒農業區透過梨樹認養，讓遊客走入產區，從嫁接梨穗、疏果、套袋直至採收，親自體驗水果種植與收成，結合水果入菜等體驗，特別吸引港澳遊客到訪；而南投埔里的桃米休閒農業區，是國內生態保育有成的標竿，更有當地特有種螢火蟲，每年吸引近5萬人次的遊客前往；此外，雲林口湖金湖休閒農業區的「摸蜆兼洗褲」趣味農漁體驗，從蝦、蛤、魚到農產，讓遊客吃喝玩樂一次滿足。