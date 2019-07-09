檳榔殘留農藥多 農委會要訂防制條例及生產管理規範

2019-07-09 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



農委會輔導檳榔轉種芭樂與檸檬。圖／農委會提供 分享 facebook 檳榔被列為一級致癌物，我國對檳榔長期為「不鼓勵、不禁止、不輔導」的消極三不政策，使得全台檳榔種植面積仍高達4萬2510公頃，食用者更是為數眾多。近日有媒體報導，農委會30年來未訂定農藥推薦用藥，導致一顆檳榔甚至多達14種農藥殘留。農委會主委陳吉仲今天表示，將突破三不政策，今年會完成田間生產安全管理規範，進口部分也要比照，並主動跨部會比照菸酒防制法擬定檳榔防制法，減少消費者食用檳榔，

陳吉仲今天出席全國績優休閒農業區頒獎典禮受訪表示，全國有4萬多公頃檳榔園，他自己也是種荖葉長大，除了國內生產也包括進口，檳榔消費者及各地檳榔攤也持續存在，政府不應該漠視事實存在。

農委會昨邀集行政院食安辦公室、衛生福利部食品藥物管理署等單位，跨部會研商檳榔安全管理事宜。陳吉仲說，昨天已有初步共識，農委會未來將主動召集跨部會會議，比照菸酒防治條例訂定檳榔防制條例，因為檳榔是一級致癌物質，希望消費者盡量減少食用。

其次，陳吉仲說，農委會將針對所有檳榔做積極的田間安全管理，「現在所有檳榔園噴灑農藥都不符合規定」；且若國內檳榔訂定生產安全管理規範，未來進口部分也要符合規範。

至於是否訂定檳榔農藥殘量，陳吉仲說，現在無法突破的困難在於，檳榔在食藥署的定義不是食品，不是食品就無法訂定農藥殘留量。但生產部分則由農委會管理，許多農產品不是直接拿來食藥，還是可以訂定農藥規範。

根據農委會統計，國內檳榔種植面積約4萬2510公頃，主要產地分布於南投、屏東、嘉義及花蓮等地，年產量10萬公噸。農糧署103年起配合行政院政策推動檳榔廢園轉作計畫，檳榔種植面積由102年4萬5791公頃減少了3281公頃。