秋行軍蟲確認在本島完成世代發育 將進入防治第三階段

2019-07-09 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



秋行軍蟲應變中心今天表示，截至昨天為止，全台已捕獲228隻秋行軍蟲成蟲，其中本島145隻、離島83隻，且本島成蟲發現位置有超過六成不在管制田區，顯示秋行軍蟲已完成本島世代發育，具有主動擴散潛能。只要建置好完善的綜合性管理方法並確認有效，農委會將會宣布秋行軍蟲防治進入第三階段，讓農民自主管理。

農委會副主委陳駿季表示，現在仍不能確定何時宣布進入第三階段，現在最重要是了解蟲害生活史及藥效作用，用最低的經濟成本降低蟲害。他強調，「綜合性管理」不是趕盡殺絕的策略，而是從經濟面考量，用最有效防治方法將秋行軍蟲密度減到最少。

陳駿季說，現在會先篩選藥劑並架設監測網，目前也開過多次會議，已初步確認綜合防治方法，但由於秋行軍蟲都是在玉米上發現，所以還要觀察這些玉米收成以後，會不會感染其他作物？目前觀察尚無影響。另外還要蒐集資料、啟動專家會議，提出更具體的意見，檢視綜合防治方法有無必要修正，並且召開跨縣市農業首長會議，了解各縣市情況。

根據應變小組統計，截至7月8日止，全台秋行軍蟲幼蟲確定案例有198件，目前已完成銷毀81件，藥劑防治115件，2件尚仍待處理。另懸掛性費洛蒙誘蟲器共截獲228隻成蟲，其中本島145隻，離島83隻，其中本島所截獲的秋行軍蟲成蟲有89隻不是在受管制田區遭到誘捕，其他55隻則是在原布點重要作物產區，顯示秋行軍蟲已於本島完成世代發育，且具主動擴散潛能。

應變小組說，目前仍為秋行軍蟲緊急防治第二階段，為邁入秋行軍蟲下一階段，農委會已邀集所屬試驗改良場所及國內大專院校專家學者，針對秋行軍蟲生活史、寄主範圍、農民耕作方式及已公告防治秋行軍蟲緊急防治藥劑田間藥效及施藥技術評估進行研商，並研擬秋行軍蟲整合防治技術（IPM），以作為即將進入第三階段，給予農民一套降低秋行軍蟲危害及安全生產的自主管理規範。