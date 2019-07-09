親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

誤會大了！扯到韓國瑜 宜蘭上億「農舍」竟是誤會

世大運／10M空氣手槍 余艾玟、郭冠廷混雙摘金

秋行軍蟲確認在本島完成世代發育 將進入防治第三階段

2019-07-09 19:56聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

秋行軍蟲應變中心今天表示，截至昨天為止，全台已捕獲228隻秋行軍蟲成蟲，其中本島145隻、離島83隻，且本島成蟲發現位置有超過六成不在管制田區，顯示秋行軍蟲已完成本島世代發育，具有主動擴散潛能。只要建置好完善的綜合性管理方法並確認有效，農委會將會宣布秋行軍蟲防治進入第三階段，讓農民自主管理。

農委會副主委陳駿季表示，現在仍不能確定何時宣布進入第三階段，現在最重要是了解蟲害生活史及藥效作用，用最低的經濟成本降低蟲害。他強調，「綜合性管理」不是趕盡殺絕的策略，而是從經濟面考量，用最有效防治方法將秋行軍蟲密度減到最少。

陳駿季說，現在會先篩選藥劑並架設監測網，目前也開過多次會議，已初步確認綜合防治方法，但由於秋行軍蟲都是在玉米上發現，所以還要觀察這些玉米收成以後，會不會感染其他作物？目前觀察尚無影響。另外還要蒐集資料、啟動專家會議，提出更具體的意見，檢視綜合防治方法有無必要修正，並且召開跨縣市農業首長會議，了解各縣市情況。

根據應變小組統計，截至7月8日止，全台秋行軍蟲幼蟲確定案例有198件，目前已完成銷毀81件，藥劑防治115件，2件尚仍待處理。另懸掛性費洛蒙誘蟲器共截獲228隻成蟲，其中本島145隻，離島83隻，其中本島所截獲的秋行軍蟲成蟲有89隻不是在受管制田區遭到誘捕，其他55隻則是在原布點重要作物產區，顯示秋行軍蟲已於本島完成世代發育，且具主動擴散潛能。

應變小組說，目前仍為秋行軍蟲緊急防治第二階段，為邁入秋行軍蟲下一階段，農委會已邀集所屬試驗改良場所及國內大專院校專家學者，針對秋行軍蟲生活史、寄主範圍、農民耕作方式及已公告防治秋行軍蟲緊急防治藥劑田間藥效及施藥技術評估進行研商，並研擬秋行軍蟲整合防治技術（IPM），以作為即將進入第三階段，給予農民一套降低秋行軍蟲危害及安全生產的自主管理規範。

應變小組再次強調，目前仍處於緊急防治階段，民眾如發現秋行軍蟲蹤跡，請主動進行通報，通報確認後，防治藥劑及第一次施藥所需工資均由政府負擔。只要民眾努力通報，政府即時防治，即可遏止秋行軍蟲大肆擴散蔓延危害。民眾仍可利用「防檢局防疫小尖兵臉書」、「防檢局LINE@」、「農作物天然災害即時回報APP」，或撥打防檢局通報專線0800-039-131等管道持續通報。

全台秋行軍蟲幼蟲確定案例有198件。圖／農委會提供
全台秋行軍蟲幼蟲確定案例有198件。圖／農委會提供
分享

秋行軍蟲農民農委會
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

食藥署相隔6天才發文 5款化粧品疑含石綿今下架

2019-07-09 19:50

檳榔殘留農藥多 農委會要訂防制條例及生產管理規範

2019-07-09 20:16

兒盟調查：兒少瘋抖音 其中4成5想當小小網紅

2019-07-09 20:04

她收客戶手繪平面配置圖傻眼 網讚用心：幫他送件啦！

2019-07-09 20:00

熱危害將預警！ 保護勞工作業健康

2019-07-09 19:27

影╱全台量販店每年丟1700噸塑膠包膜 環署首創回收平台

2019-07-09 19:15

影／70歲跨上哈雷重機登外媒頭版 她走出照顧低谷

2019-07-09 18:53

家禽市場檢出禽流感 北市銷毀凍存屠體

2019-07-09 18:08

北市公車上下車刷卡 溢扣回報約百件

2019-07-09 17:49

美麻疹疫情獲控制 未來三個月是關鍵期

2019-07-09 17:45

機場防制無人機 民航局年底前建置偵測干擾設備

2019-07-09 17:44

思考生命意義 神腦國際董事長賴勁麟認同器捐簽卡

2019-07-09 17:43

土星衝來了！氣象局一張圖告訴你明晚各地觀看機率

2019-07-09 17:38

身心障礙難安心變老 伊甸籲社會多支持

2019-07-09 17:36

日本腦炎台中首例 沙鹿50多歲男子感染

2019-07-09 17:30

別只看開山里 台中現今年首例日本腦炎險被誤診登革熱

2019-07-09 17:09

每天僅一件ATP故障 台鐵擬8月初取消白天雙人乘務

2019-07-09 16:52

兒童網路危險多 兒盟促家長防隱私

2019-07-09 16:51

北部2童染腸病毒重症 日本腦炎中部現蹤

2019-07-09 16:48

請注意！新式身障證明換領 明天最後一天

2019-07-09 16:32

狂如八千台電競筆電 林百里贈台大醫千萬元AI運算平台

2019-07-09 16:03

治療結合社區力量 接住下個應思聰

2019-07-09 15:58

全台都知開山里 她說還好「高雄市長不是全台的」

2019-07-09 15:58

海上漂流45小時 日團隊重現3萬年前先祖從台渡海赴日

2019-07-09 15:32

調查：8成7受訪兒少瘋社群 平均每天玩2小時

2019-07-09 15:27

生活情感的熱絡溫度 從一塊檜木說起

2019-07-09 15:18

比夜店更美！立刻上癮的美髮新體驗！

2019-07-09 15:14

台灣大種福電 為脊損中心募款發綠電

2019-07-09 14:41

台灣大種福電受助單位 脊損中心是傷友後盾

2019-07-09 14:41

極端高溫成常態 專家籲讓戶外工作者多休息

2019-07-09 14:41

腸病毒重症再增2例 北部2童治療後已出院

2019-07-09 14:39

伊甸：近8成身障者 對老年生活沒把握

2019-07-09 14:35

國壽外溢保單再創新 「家庭合購」保費最高折扣2%

2019-07-09 14:35

腸病毒仍在流行期 北部二童中鏢

2019-07-09 14:22

中橫封53天搶修 明起限3時段通車

2019-07-09 14:21

關掉ATP也能限速 台鐵加裝備援系統

2019-07-09 14:20

「不老騎士」相見歡 遊騎華府

2019-07-09 14:16

真的好臃擠！「新北市」人均居住面積竟不到11坪

2019-07-09 13:58

阿里山林業及鐵道成第一個國家重要文化景觀 鄭麗君今親頒證

2019-07-09 13:39
看更多

熱門文章

這個縣超殺！ 買電動機車只要付一半的錢

2019-07-09 10:00

台南登革熱首發警訊全國都傳？ 疾管署：系統問題誤發

2019-07-09 12:31

米其林餐廳牛排咬不爛＋蒼蠅飛來飛去… 星廚回話了

2019-07-09 15:32

台南登革熱警訊全台都收到 網友狂問「開山里在哪？」

2019-07-09 12:49

影／【唐綺陽】2019下半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-07-08 21:28

一張圖神解疫情警示簡訊 原來全台灣都是「開山里」

2019-07-09 12:46

台南登革熱疫情升溫 發布國家天災警報

2019-07-09 12:20

綠島唯一女醫師6月底辭職 衛生局長：有補充醫師人力

2019-07-09 12:02

中南部的雨要下到何時 吳德榮：西南季風下周一結束

2019-07-09 08:00

大樂透今晚頭獎上看3.7億元 哪種生肖、星座最會中獎？

2019-07-09 05:59

開山里疫情誤發全國 蘇貞昌：要花大錢是誤傳

2019-07-09 16:01

梅雨季結束但雨怎麼下沒完 鄭明典說成因

2019-07-09 08:35

全台都知開山里 她說還好「高雄市長不是全台的」

2019-07-09 15:58

登革熱警訊出包噴千萬？ 疾管署：公益簡訊不花錢

2019-07-09 14:35

綠島唯一女醫生因職涯規畫請辭 她盼兩年後再回台東

2019-07-09 12:27

還有機會！威力彩又槓龜 11日頭獎上看9.2億元

2019-07-08 22:02

【重磅快評】新南向幫印尼登革熱防治是拚外交？

2019-07-09 09:46

【女性心聲】劉素美／結婚紀念日

2019-07-09 06:00

進入登革熱病例範圍兩公里就手機通知 一推播就搞烏龍

2019-07-09 12:33

歷經13年打造 北市動物園熱帶雨林館 開幕

2019-07-08 23:03

每日星座運勢／水瓶情場上頗為得意 投資可進可退

2019-07-09 00:00

午後熱力作用 中南部今有雷陣雨

2019-07-09 04:59

禁用免洗餐具 北市擴及量販百貨美食街

2019-07-08 23:47

比韓國瑜、郭台銘還要紅！「開山里」衝上熱搜第一名

2019-07-09 14:32

北市公車上下車刷卡 溢扣回報約百件

2019-07-09 17:49

全台管最寬的里是它 因為登革熱推播搞烏龍而暴紅

2019-07-09 17:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top