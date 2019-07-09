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食藥署相隔6天才發文 5款化粧品疑含石綿今下架

2019-07-09 19:50聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

衛福部食藥署今晚間發布化粧品下架訊息，美國以及加拿大發布國際化粧品警訊，台灣製造的5款化粧品「Claires Eyeshadows」、「Claires Compact Powder」、「Claires Contour Palette」、「JoJo Siwa Makeup Set」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight」之特定批號產品，疑似含有致癌物石綿，已立即啟動下架。

食藥署醫粧組副研究員洪肇宏表示，關於美國、加拿大通知的警訊7月3日，相隔6天才發文，主要是因為食藥署先在國內市場以及網站搜索，是否有在台灣販售，以及是否有消費警訊，而這5款都源自於同一家業者，該業者設置於台南，今天已經發文給台南衛生局前往調查，生產的量，以及銷售的國家。

洪肇宏表示，我國已經將石綿列為化粧品禁止使用成分；另公告化粧品及其滑石粉原料，不得檢出石綿成分。凡化粧品經檢出含禁止使用成分者，涉違反化粧品衛生安全管理法，可開罰2萬元以上、500萬元以下，且可按次處罰；情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或廢止該化粧品之登錄或許可證。

他也強調，違規產品依同法第16條、第17條、第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，且應即通知販賣業者，並於主管機關所定期限內回收市售違規產品，違規則應沒入銷毀。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，石綿已經被證實會引發癌症，特別是肺癌、間質細胞瘤，國內已經全面停用，過去台灣在製造房屋的屋頂，以及煞車片等，都會使用到石綿的成分，而石綿引發癌症的潛伏期非常長，至少20年以上，甚至更久，過去鮮少聽聞會添加在化粧品中，若有也只聽過可能添加在爽身粉中。

衛福部食藥署今晚間發布化粧品下架訊息，美國以及加拿大發布國際化粧品警訊，台灣製造...
衛福部食藥署今晚間發布化粧品下架訊息，美國以及加拿大發布國際化粧品警訊，台灣製造的5款化粧品「Claires Eyeshadows」、「Claires Compact Powder」、「Claires Contour Palette」、「JoJo Siwa Makeup Set」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight」之特定批號產品，疑似含有致癌物石綿，已立即啟動下架。圖／食品藥物管理署提供
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