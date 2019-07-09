食藥署相隔6天才發文 5款化粧品疑含石綿今下架

2019-07-09 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部食藥署今晚間發布化粧品下架訊息，美國以及加拿大發布國際化粧品警訊，台灣製造的5款化粧品「Claires Eyeshadows」、「Claires Compact Powder」、「Claires Contour Palette」、「JoJo Siwa Makeup Set」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight」之特定批號產品，疑似含有致癌物石綿，已立即啟動下架。

食藥署醫粧組副研究員洪肇宏表示，關於美國、加拿大通知的警訊7月3日，相隔6天才發文，主要是因為食藥署先在國內市場以及網站搜索，是否有在台灣販售，以及是否有消費警訊，而這5款都源自於同一家業者，該業者設置於台南，今天已經發文給台南衛生局前往調查，生產的量，以及銷售的國家。

洪肇宏表示，我國已經將石綿列為化粧品禁止使用成分；另公告化粧品及其滑石粉原料，不得檢出石綿成分。凡化粧品經檢出含禁止使用成分者，涉違反化粧品衛生安全管理法，可開罰2萬元以上、500萬元以下，且可按次處罰；情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或廢止該化粧品之登錄或許可證。

他也強調，違規產品依同法第16條、第17條、第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，且應即通知販賣業者，並於主管機關所定期限內回收市售違規產品，違規則應沒入銷毀。