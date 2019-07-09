親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

誤會大了！扯到韓國瑜 宜蘭上億「農舍」竟是誤會

世大運／10M空氣手槍 余艾玟、郭冠廷混雙摘金

影╱全台量販店每年丟1700噸塑膠包膜 環署首創回收平台

2019-07-09 19:15聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

許多量販店會用「塑膠包膜」固定貨物防止傾倒，並避免運送過程沾到髒汙，全台每年因此產生約1700公噸塑膠包膜，但都沒有分類直接丟到焚化爐處理，造成很大環境負擔。環保署今天宣布，國內首度建立塑膠包膜回收利用平台，媒合量販店將包膜回收給塑膠廠商，再製成塑膠袋、巧拼等產品，創造新的循環經濟。

家樂福大直店率先加入回收利用平台，家樂福發言人蘇小真表示，台北市家樂福所有分店一個月內都會參與此計畫，新北市分店隨後跟上，中南部分店只要找到可合作的塑膠處理廠也會盡快加入。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，全台超過150家量販店，每天產生20至40公斤的塑膠包膜，若沒分類好就變成垃圾廢棄物，十分可惜。但回收步驟也不能馬虎，須清除包膜上的貨物標籤及膠帶，還要用壓縮車載送才能降低成本；目前先透過家樂福建立示範點，後續串連其他量販店加入，估計半年內會有一定成果。

一般塑膠袋因材質複雜，且易有食物油汙殘留，分類回收成本高。但量販店塑膠包膜多為單純PE材質且乾淨，只要源頭做好分類，很容易回收再利用，幾乎可百分之百再製。負責回收處理的東芳塑膠企業董事長鍾清鈐表示，要先弄碎清洗塑膠包膜，乾燥、熔融最後造粒，就可製成塑膠再生原料，「變身」為新的塑膠袋、氣泡袋、發泡版或巧拼。

參與平台建置的國立高雄第一科大環境與安全衛生工程系教授樊國恕說，乾淨的塑膠包膜1公斤可賣10元，但單一店家回收量少且運輸不便，因此都跟普通垃圾丟在一起，還得付出1公斤5至6元的垃圾處理費，反而造成經濟損失。

樊國恕表示，歐美許多量販店早就開始回收塑膠包膜，但台灣量販店規模較小，無法單獨回收，未來有平台就可媒合量販店、清運公司及塑膠廠商合作，大幅降低成本。他說，科技廠及物流業者也使用大量塑膠包膜，未來應擴大推廣。

塑膠包膜可再製成為PE再生粒料，做成塑膠袋、巧拼等產品。記者吳姿賢／攝影
塑膠包膜可再製成為PE再生粒料，做成塑膠袋、巧拼等產品。記者吳姿賢／攝影
分享
全台量販店每年製造一千七百公噸的塑膠包膜垃圾。記者吳姿賢／攝影
全台量販店每年製造一千七百公噸的塑膠包膜垃圾。記者吳姿賢／攝影
分享
塑膠包膜可再製成為PE再生粒料，做成塑膠袋。記者吳姿賢／攝影
塑膠包膜可再製成為PE再生粒料，做成塑膠袋。記者吳姿賢／攝影
分享
全台量販店每年製造一千七百公噸的塑膠包膜垃圾，環保署昨天宣布建立回收利用平台。記...
全台量販店每年製造一千七百公噸的塑膠包膜垃圾，環保署昨天宣布建立回收利用平台。記者吳姿賢／攝影
分享

量販店家樂福
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

秋行軍蟲確認在本島完成世代發育 將進入防治第三階段

2019-07-09 19:56

食藥署相隔6天才發文 5款化粧品疑含石綿今下架

2019-07-09 19:50

檳榔殘留農藥多 農委會要訂防制條例及生產管理規範

2019-07-09 20:16

兒盟調查：兒少瘋抖音 其中4成5想當小小網紅

2019-07-09 20:04

她收客戶手繪平面配置圖傻眼 網讚用心：幫他送件啦！

2019-07-09 20:00

熱危害將預警！ 保護勞工作業健康

2019-07-09 19:27

影／70歲跨上哈雷重機登外媒頭版 她走出照顧低谷

2019-07-09 18:53

家禽市場檢出禽流感 北市銷毀凍存屠體

2019-07-09 18:08

北市公車上下車刷卡 溢扣回報約百件

2019-07-09 17:49

美麻疹疫情獲控制 未來三個月是關鍵期

2019-07-09 17:45

機場防制無人機 民航局年底前建置偵測干擾設備

2019-07-09 17:44

思考生命意義 神腦國際董事長賴勁麟認同器捐簽卡

2019-07-09 17:43

土星衝來了！氣象局一張圖告訴你明晚各地觀看機率

2019-07-09 17:38

身心障礙難安心變老 伊甸籲社會多支持

2019-07-09 17:36

日本腦炎台中首例 沙鹿50多歲男子感染

2019-07-09 17:30

別只看開山里 台中現今年首例日本腦炎險被誤診登革熱

2019-07-09 17:09

每天僅一件ATP故障 台鐵擬8月初取消白天雙人乘務

2019-07-09 16:52

兒童網路危險多 兒盟促家長防隱私

2019-07-09 16:51

北部2童染腸病毒重症 日本腦炎中部現蹤

2019-07-09 16:48

請注意！新式身障證明換領 明天最後一天

2019-07-09 16:32

狂如八千台電競筆電 林百里贈台大醫千萬元AI運算平台

2019-07-09 16:03

治療結合社區力量 接住下個應思聰

2019-07-09 15:58

全台都知開山里 她說還好「高雄市長不是全台的」

2019-07-09 15:58

海上漂流45小時 日團隊重現3萬年前先祖從台渡海赴日

2019-07-09 15:32

調查：8成7受訪兒少瘋社群 平均每天玩2小時

2019-07-09 15:27

生活情感的熱絡溫度 從一塊檜木說起

2019-07-09 15:18

比夜店更美！立刻上癮的美髮新體驗！

2019-07-09 15:14

台灣大種福電 為脊損中心募款發綠電

2019-07-09 14:41

台灣大種福電受助單位 脊損中心是傷友後盾

2019-07-09 14:41

極端高溫成常態 專家籲讓戶外工作者多休息

2019-07-09 14:41

腸病毒重症再增2例 北部2童治療後已出院

2019-07-09 14:39

伊甸：近8成身障者 對老年生活沒把握

2019-07-09 14:35

國壽外溢保單再創新 「家庭合購」保費最高折扣2%

2019-07-09 14:35

腸病毒仍在流行期 北部二童中鏢

2019-07-09 14:22

中橫封53天搶修 明起限3時段通車

2019-07-09 14:21

關掉ATP也能限速 台鐵加裝備援系統

2019-07-09 14:20

「不老騎士」相見歡 遊騎華府

2019-07-09 14:16

真的好臃擠！「新北市」人均居住面積竟不到11坪

2019-07-09 13:58

阿里山林業及鐵道成第一個國家重要文化景觀 鄭麗君今親頒證

2019-07-09 13:39
看更多

熱門文章

這個縣超殺！ 買電動機車只要付一半的錢

2019-07-09 10:00

台南登革熱首發警訊全國都傳？ 疾管署：系統問題誤發

2019-07-09 12:31

米其林餐廳牛排咬不爛＋蒼蠅飛來飛去… 星廚回話了

2019-07-09 15:32

台南登革熱警訊全台都收到 網友狂問「開山里在哪？」

2019-07-09 12:49

影／【唐綺陽】2019下半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-07-08 21:28

一張圖神解疫情警示簡訊 原來全台灣都是「開山里」

2019-07-09 12:46

台南登革熱疫情升溫 發布國家天災警報

2019-07-09 12:20

綠島唯一女醫師6月底辭職 衛生局長：有補充醫師人力

2019-07-09 12:02

中南部的雨要下到何時 吳德榮：西南季風下周一結束

2019-07-09 08:00

大樂透今晚頭獎上看3.7億元 哪種生肖、星座最會中獎？

2019-07-09 05:59

開山里疫情誤發全國 蘇貞昌：要花大錢是誤傳

2019-07-09 16:01

梅雨季結束但雨怎麼下沒完 鄭明典說成因

2019-07-09 08:35

全台都知開山里 她說還好「高雄市長不是全台的」

2019-07-09 15:58

登革熱警訊出包噴千萬？ 疾管署：公益簡訊不花錢

2019-07-09 14:35

綠島唯一女醫生因職涯規畫請辭 她盼兩年後再回台東

2019-07-09 12:27

還有機會！威力彩又槓龜 11日頭獎上看9.2億元

2019-07-08 22:02

【重磅快評】新南向幫印尼登革熱防治是拚外交？

2019-07-09 09:46

【女性心聲】劉素美／結婚紀念日

2019-07-09 06:00

進入登革熱病例範圍兩公里就手機通知 一推播就搞烏龍

2019-07-09 12:33

歷經13年打造 北市動物園熱帶雨林館 開幕

2019-07-08 23:03

每日星座運勢／水瓶情場上頗為得意 投資可進可退

2019-07-09 00:00

午後熱力作用 中南部今有雷陣雨

2019-07-09 04:59

禁用免洗餐具 北市擴及量販百貨美食街

2019-07-08 23:47

比韓國瑜、郭台銘還要紅！「開山里」衝上熱搜第一名

2019-07-09 14:32

北市公車上下車刷卡 溢扣回報約百件

2019-07-09 17:49

全台管最寬的里是它 因為登革熱推播搞烏龍而暴紅

2019-07-09 17:04

全台變開山里攏系Bug害ㄟ 疾管署：除錯前不再發送

2019-07-09 14:41

史前館傳捷報！仿史前獨木舟成功橫渡黑潮抵與那國島

2019-07-09 10:13

【童言童語】蕭詠／找不到原地

2019-07-09 06:00

【家人關係】張益寧／潭邊最美的風景

2019-07-09 06:00

請注意！新式身障證明換領 明天最後一天

2019-07-09 16:32

關掉ATP仍能限速 普悠瑪、太魯閣號擬年底前「裝外掛」

2019-07-09 10:08

麥當勞得來速「熟客券」回歸 集滿3張免費送大麥克

2019-07-09 14:02

全台收到開山里登革熱疫情 蘇貞昌：檢討警報發布流程

2019-07-09 13:35

台南登革熱疫情警示　雲林、台北都收到了

2019-07-09 12:36

消暑的酸甜！「一芳」熱賣信義脆梅綠 7/10到7/16特價39元

2019-07-09 12:39

接受8大高風險醫美手術 衛福部：要挑這168家合法機構

2019-07-09 13:38

土星衝來了！氣象局一張圖告訴你明晚各地觀看機率

2019-07-09 17:38

登革熱防治警訊全台都變開山里 蘇貞昌：檢討發布流程

2019-07-09 14:03

14歲就視網膜剝離 醫師：別宅了

2019-07-09 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top