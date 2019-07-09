影╱全台量販店每年丟1700噸塑膠包膜 環署首創回收平台

2019-07-09 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



許多量販店會用「塑膠包膜」固定貨物防止傾倒，並避免運送過程沾到髒汙，全台每年因此產生約1700公噸塑膠包膜，但都沒有分類直接丟到焚化爐處理，造成很大環境負擔。環保署今天宣布，國內首度建立塑膠包膜回收利用平台，媒合量販店將包膜回收給塑膠廠商，再製成塑膠袋、巧拼等產品，創造新的循環經濟。

家樂福大直店率先加入回收利用平台，家樂福發言人蘇小真表示，台北市家樂福所有分店一個月內都會參與此計畫，新北市分店隨後跟上，中南部分店只要找到可合作的塑膠處理廠也會盡快加入。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，全台超過150家量販店，每天產生20至40公斤的塑膠包膜，若沒分類好就變成垃圾廢棄物，十分可惜。但回收步驟也不能馬虎，須清除包膜上的貨物標籤及膠帶，還要用壓縮車載送才能降低成本；目前先透過家樂福建立示範點，後續串連其他量販店加入，估計半年內會有一定成果。

一般塑膠袋因材質複雜，且易有食物油汙殘留，分類回收成本高。但量販店塑膠包膜多為單純PE材質且乾淨，只要源頭做好分類，很容易回收再利用，幾乎可百分之百再製。負責回收處理的東芳塑膠企業董事長鍾清鈐表示，要先弄碎清洗塑膠包膜，乾燥、熔融最後造粒，就可製成塑膠再生原料，「變身」為新的塑膠袋、氣泡袋、發泡版或巧拼。

參與平台建置的國立高雄第一科大環境與安全衛生工程系教授樊國恕說，乾淨的塑膠包膜1公斤可賣10元，但單一店家回收量少且運輸不便，因此都跟普通垃圾丟在一起，還得付出1公斤5至6元的垃圾處理費，反而造成經濟損失。