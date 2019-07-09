熱危害將預警！ 保護勞工作業健康

2019-07-09 19:27 台灣醒報 記者林怡均╱台北報導



勞動部長許銘春與職業安全署署長鄒子廉討論熱危害預警資訊網。(Photo by 林怡均/台灣醒報) 分享 facebook 「透過科技手段，熱危害防治掌握更確實！」勞動部長許銘春說，勞動部開發「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，供事業單位及勞工隨時以手機查詢熱危害資訊，透過熱危害預警行動資訊網，一旦達到第三級、第四級熱危害風險的等級，系統就會自動提醒，以免工人受熱危害的風險。

職業安全衛生署署長鄒子廉說，近年全球氣候異常變化，全球年均溫屢創新高，台灣也不例外。為預防高溫環境引起的熱疾病，勞動部已於今年1月公告，高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引，並以作業所在地或緊鄰地區之溫度及相對溼度資訊，評估熱危害風險等級對應的風險管理原則。

鄒子廉提到，為進一步協助落實熱危害預防自主管理，及方便指引相關資訊的傳遞與運用，勞動部另建置高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網，並在7月9日台北市建築工地實地演示，邀請國內各大營造廠主管參與，熱危害防治網的建置工作。

他說，現場以手機GPS定位方式，線上取得工作所在地之即時氣象數據資料後，即可確認熱危害風險等級與查閱管理預防措施；系統內設有熱疾病處置方式及鄰近醫療機構等資訊查詢功能，供緊急應變之需，保護作業勞工的安全與健康。

另外，常見熱疾病的危害處置原則。如工人有熱衰竭疾病，一定要緊急送醫，千萬不要認為現場已經有緊急處置就不用送醫。

職業安全衛生署萬榮富組長說，工地可以自我管理，熱危害的等級可以依照熱危害的防範措施，為勞工提供友善環境，提供適當的飲料，調整作息時間，實施健康管理，針對高血壓、心臟病患者特別關照，避免從事高溫作業，並實施熱疾病教育防治措施，建立緊急通報措施來達致熱危害防治。

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