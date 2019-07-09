影／70歲跨上哈雷重機登外媒頭版 她走出照顧低谷

2019-07-09 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



73歲黃慧如獨自照顧百歲的失智失能先生5年，照顧負荷及經濟拮据的雙重壓力，讓她一度想帶先生走上絕路。某天她在信箱看見一張傳單，不只從中找到長照服務資源，還能完成騎哈雷重機的夢想，照片甚至登上加拿大地方報紙頭版。這張傳單不只拯救二條命，也翻轉她的人生。

中華民國家庭照顧者關懷總會公布107年高風險家庭照顧者統計結果，調查2350名照顧者發現，最常出現照顧樣態的前三名為「沒有照顧替手（45.1%）」、「失智症患者（28.0%）」及「老老照顧（28.0%）」。而黃慧如的照顧歷程全符合。

「當時我真的想夫妻倆一起走了算了。」儘管先生恰巧逝世滿周年時，黃慧如回憶照顧之路還是滿腹辛酸。她說，先生倒下去的那年，家裡開的公司倒閉，兒女又都在國外各自有家庭，於是她就把先生的照顧工作一肩扛，苦撐5年。

但黃慧如因搬動壯碩的先生而受傷，經濟拮据又買不起先生所需的營養品，生活最低潮時，她一度想帶著先生共赴黃泉。「幸好我看見了新北市家庭照顧者關懷協會的這張傳單，地點又離我家近，我過去抱著家協社工痛哭了一小時。」

在新北家協社工的幫助下，黃慧如替先生申請居家服務和二手輔具，她也趁居家照服員來家裡照顧先生期間，去家協上課紓壓，同時學習照顧技巧。

黃慧如坦言，她原本不放心將先生交給外人照顧，對長照服務也會遲疑，沒想到發現先生和居服員相談甚歡，改住長照機構時又和大家開心唱卡拉ＯＫ，「才知道原來先生沒有我也能活得很好，我沒這麼重要。」

於是，黃慧如能敞開心房追尋「騎哈雷重機」的夢想，住加拿大的女兒找當地朋友幫她圓夢，不只讓她換上皮衣皮褲跨上重機，還載著她繞當地小鎮一圈。消息傳到地方報紙主編耳中，她的照片和故事因此登上報紙頭版。

家總理事長郭慈安表示，一段照顧歷程平均9.9年，長照家庭最需要的就是有人協助照顧，以減輕照顧壓力。再則照顧很花錢，應能省則省。

目前長照2.0服務只要撥打1966專線，政府即會派員到府評估失能程度，每月補助1萬至3.6萬的照顧及專業服務額度，經濟一般戶自負額為16%。民眾另可申請交通接送服務、輔具和無障礙環境改善服務等。

但郭慈安坦言，全國的長照家庭僅三成使用政府的長照2.0服務資源，另有三成家庭使用移工看護，還有四成家庭是家屬自己照顧。而獨自扛起照顧工作的家庭照顧者，不少人雖然知道有長照資源，卻不一定願意使用。

郭慈安分析原因並歸納出四大可能，第一是傳統孝道價值觀的綁架，不自己照顧等於不孝順；第二是兄弟姊妹出錢是老大，不想花錢向政府買服務；第三是照顧者自己放不下；第四則是照顧者屬苦情派，認為自己沒資格享受生活。

郭慈安提醒，家總歸納了高風險照顧者13項初篩指標，只要符合其中1項即是高風險照顧者，但許多照顧者一人符合2項指標。若照顧者已身處高風險情境卻不向外求助，很容易被照顧重擔壓垮，成為社會新聞中照顧悲劇的主角。

郭慈安說，社會需更多的教育宣導以翻轉傳統觀念，也要以同理心去關懷照顧者，不是顧了失智失能者人權，卻犧牲了照顧者。

家總秘書長陳景寧也批評，衛福部宣導照顧者要善用長照服務資源，內政部卻頒布孝親楷模獎，強調照顧者不畏病痛苦撐照顧工作很孝順，政府自己內部先錯亂。政府應是呼籲照顧者善待自己、善用資源，才能照顧好他人。

陳景寧說，為方便照顧者就近找到長照服務和支持資源，家總即日起正式啟動線上「家庭照顧者支持據點地圖」（https://carersupport.com.tw/），供民眾上網查詢，同時也推出youtube 系列節目，歡迎訂閱。

此外，為鼓勵更多聰明照顧者提供經驗分享，家總舉辦第三屆「聰明照顧者徵求活動」，將以「善用長照資源」、「資源連結創新」和「服務使用後改變」等作為評選要點，選出前三名及五名佳作。9月15日前完成投稿，最高可獲得一萬元禮券獎勵。活動網址：http://www.familycares.com.tw。

●高風險家庭照顧者初篩指標

1.照顧者有自殺意念

2.有家暴情事

3.照顧者有急性醫療需求

4.照顧者本身是病人

5.照顧者為精神疾病患者或疑似有精神功能障礙者

6.被照顧者為精神疾病患者

7.需照顧2人以上

8.年紀大的照顧者

9.沒有照顧替手

10.照顧失智症者

11.申請政府資源但不符資格

12.移工看護空窗期

13.男性照顧者

註：只要符合其中1項即為高風險家庭照顧者