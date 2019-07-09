親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

放話entree加料空服員 郭芷嫣決定出面又爽約警方

高雄市寶民里新添一例本土登革熱 衛生局：散發個案

2019-07-09 18:46聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市衛生局今天下午6點發布1本土登革熱確診個案，為住在三民區寶民里50多歲女性，7月4日開始出現發燒、頭痛及關節痛症狀至醫院就醫，8日因症狀未改善再就醫及通報，經快篩為陽性，今疾管署檢驗確認為第4型登革熱，隨即安排住院防蚊治療。衛生局研判該案例屬散發個案，與三民區其他群聚疫情無關連。

衛生局表示，該個案平時會到寶業滯洪公園散步、澄和黃昏市場採買並接送孫子到幼兒園，同住接觸者4人，目前均無疑似症狀，但其兒子接受登革熱NS1快篩呈現陽性，疾管署再檢驗為PCR陰性，排除感染登革熱，預計7月15日進行二次採檢再確認。

副市長洪東煒今上午率領跨局處防疫團隊，在左營區菜公里及新中里等高風險場域，執行擴大戶外環境噴藥防治及孳生源清除等聯合大掃蕩，針對第38例登革熱確診個案，也進行社區擴大採血，並將在今晚9點30分在個案經常活動的澄和市場休市後，展開緊急防治作業。

此外，民眾可以手機下載「登革熱民眾即時通」，了解目前登革熱個案病例、以地圖檢視本市各區病例即時分布及登革熱快篩合約院所、今日防治地區、3秒定位觀測風險、區里病媒資料及您關心的大小事等。衛生局呼籲，防治登革熱最根本的方法是清除孳生源，近日仍有降雨情形，請市民雨後加強落實「巡、倒、清、刷」，主動積極巡查自身社區環境，清除積水環境，才能有效遏止疫情流行。

高雄市本土登革熱案例增加到38例，新增個案位於三民區寶民里，屬散發個案，與其他波...
高雄市本土登革熱案例增加到38例，新增個案位於三民區寶民里，屬散發個案，與其他波群聚疫情無關連，衛生局正在追查感染源，並持續在疫情發生周邊地區進行噴藥防治作業。圖／高雄市衛生局提供
分享

登革熱疫情
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

日本腦炎台中首例 沙鹿50多歲男子感染

2019-07-09 17:30

每天僅一件ATP故障 台鐵擬8月初取消白天雙人乘務

2019-07-09 16:52

家禽市場檢出禽流感 北市銷毀凍存屠體

2019-07-09 18:08

北市公車上下車刷卡 溢扣回報約百件

2019-07-09 17:49

美麻疹疫情獲控制 未來三個月是關鍵期

2019-07-09 17:45

機場防制無人機 民航局年底前建置偵測干擾設備

2019-07-09 17:44

思考生命意義 神腦國際董事長賴勁麟認同器捐簽卡

2019-07-09 17:43

身心障礙難安心變老 伊甸籲社會多支持

2019-07-09 17:36

別只看開山里 台中現今年首例日本腦炎險被誤診登革熱

2019-07-09 17:09

兒童網路危險多 兒盟促家長防隱私

2019-07-09 16:51

北部2童染腸病毒重症 日本腦炎中部現蹤

2019-07-09 16:48

請注意！新式身障證明換領 明天最後一天

2019-07-09 16:32

狂如八千台電競筆電 林百里贈台大醫千萬元AI運算平台

2019-07-09 16:03

治療結合社區力量 接住下個應思聰

2019-07-09 15:58

全台都知開山里 她說還好「高雄市長不是全台的」

2019-07-09 15:58

海上漂流45小時 日團隊重現3萬年前先祖從台渡海赴日

2019-07-09 15:32

調查：8成7受訪兒少瘋社群 平均每天玩2小時

2019-07-09 15:27

生活情感的熱絡溫度 從一塊檜木說起

2019-07-09 15:18

比夜店更美！立刻上癮的美髮新體驗！

2019-07-09 15:14

台灣大種福電 為脊損中心募款發綠電

2019-07-09 14:41

台灣大種福電受助單位 脊損中心是傷友後盾

2019-07-09 14:41

極端高溫成常態 專家籲讓戶外工作者多休息

2019-07-09 14:41

腸病毒重症再增2例 北部2童治療後已出院

2019-07-09 14:39

伊甸：近8成身障者 對老年生活沒把握

2019-07-09 14:35

國壽外溢保單再創新 「家庭合購」保費最高折扣2%

2019-07-09 14:35

腸病毒仍在流行期 北部二童中鏢

2019-07-09 14:22

中橫封53天搶修 明起限3時段通車

2019-07-09 14:21

關掉ATP也能限速 台鐵加裝備援系統

2019-07-09 14:20

「不老騎士」相見歡 遊騎華府

2019-07-09 14:16

真的好臃擠！「新北市」人均居住面積竟不到11坪

2019-07-09 13:58

阿里山林業及鐵道成第一個國家重要文化景觀 鄭麗君今親頒證

2019-07-09 13:39

接受8大高風險醫美手術 衛福部：要挑這168家合法機構

2019-07-09 13:38

聽見台灣公民的社會力 首屆「台灣聆聽日」17日登場

2019-07-09 13:28

品美食、饗在地！全聯「彰投物產展」7/12開跑

2019-07-09 13:04

一張圖神解疫情警示簡訊 原來全台灣都是「開山里」

2019-07-09 12:46

挺酒駕新法 台灣大車隊擴大招募轉職與兼職代駕司機

2019-07-09 12:36

綠島唯一女醫生因職涯規畫請辭 她盼兩年後再回台東

2019-07-09 12:27

每百人就一人思覺失調 但精神健康照護預算每人僅22元

2019-07-09 12:18

綠島唯一女醫師6月底辭職 衛生局長：有補充醫師人力

2019-07-09 12:02
看更多

熱門文章

這個縣超殺！ 買電動機車只要付一半的錢

2019-07-09 10:00

台南登革熱首發警訊全國都傳？ 疾管署：系統問題誤發

2019-07-09 12:31

台南登革熱警訊全台都收到 網友狂問「開山里在哪？」

2019-07-09 12:49

影／【唐綺陽】2019下半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-07-08 21:28

一張圖神解疫情警示簡訊 原來全台灣都是「開山里」

2019-07-09 12:46

台南登革熱疫情升溫 發布國家天災警報

2019-07-09 12:20

米其林餐廳牛排咬不爛＋蒼蠅飛來飛去… 星廚回話了

2019-07-09 15:32

綠島唯一女醫師6月底辭職 衛生局長：有補充醫師人力

2019-07-09 12:02

中南部的雨要下到何時 吳德榮：西南季風下周一結束

2019-07-09 08:00

大樂透今晚頭獎上看3.7億元 哪種生肖、星座最會中獎？

2019-07-09 05:59

梅雨季結束但雨怎麼下沒完 鄭明典說成因

2019-07-09 08:35

開山里疫情誤發全國 蘇貞昌：要花大錢是誤傳

2019-07-09 16:01

登革熱警訊出包噴千萬？ 疾管署：公益簡訊不花錢

2019-07-09 14:35

綠島唯一女醫生因職涯規畫請辭 她盼兩年後再回台東

2019-07-09 12:27

還有機會！威力彩又槓龜 11日頭獎上看9.2億元

2019-07-08 22:02

全台都知開山里 她說還好「高雄市長不是全台的」

2019-07-09 15:58

【重磅快評】新南向幫印尼登革熱防治是拚外交？

2019-07-09 09:46

【女性心聲】劉素美／結婚紀念日

2019-07-09 06:00

進入登革熱病例範圍兩公里就手機通知 一推播就搞烏龍

2019-07-09 12:33

每日星座運勢／水瓶情場上頗為得意 投資可進可退

2019-07-09 00:00

午後熱力作用 中南部今有雷陣雨

2019-07-09 04:59

禁用免洗餐具 北市擴及量販百貨美食街

2019-07-08 23:47

歷經13年打造 北市動物園熱帶雨林館 開幕

2019-07-08 23:03

【童言童語】蕭詠／找不到原地

2019-07-09 06:00

史前館傳捷報！仿史前獨木舟成功橫渡黑潮抵與那國島

2019-07-09 10:13

【家人關係】張益寧／潭邊最美的風景

2019-07-09 06:00

關掉ATP仍能限速 普悠瑪、太魯閣號擬年底前「裝外掛」

2019-07-09 10:08

比韓國瑜、郭台銘還要紅！「開山里」衝上熱搜第一名

2019-07-09 14:32

全台變開山里攏系Bug害ㄟ 疾管署：除錯前不再發送

2019-07-09 14:41

全台收到開山里登革熱疫情 蘇貞昌：檢討警報發布流程

2019-07-09 13:35

麥當勞得來速「熟客券」回歸 集滿3張免費送大麥克

2019-07-09 14:02

消暑的酸甜！「一芳」熱賣信義脆梅綠 7/10到7/16特價39元

2019-07-09 12:39

台南登革熱疫情警示　雲林、台北都收到了

2019-07-09 12:36

全台管最寬的里是它 因為登革熱推播搞烏龍而暴紅

2019-07-09 17:04

請注意！新式身障證明換領 明天最後一天

2019-07-09 16:32

台南新增一例本土登革熱病例 從發病到通報長達8天

2019-07-08 19:09

登革熱防治警訊全台都變開山里 蘇貞昌：檢討發布流程

2019-07-09 14:03

14歲就視網膜剝離 醫師：別宅了

2019-07-09 00:04

簡單3招練出腹肌、翹臀和美腿 夏天穿泳衣更自信

2019-07-08 21:21

影／兩成亞洲人具特殊基因 長庚證明服磺胺素嚴重過敏40倍

2019-07-09 12:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top