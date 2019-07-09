高雄市寶民里新添一例本土登革熱 衛生局：散發個案

2019-07-09 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市衛生局今天下午6點發布1本土登革熱確診個案，為住在三民區寶民里50多歲女性，7月4日開始出現發燒、頭痛及關節痛症狀至醫院就醫，8日因症狀未改善再就醫及通報，經快篩為陽性，今疾管署檢驗確認為第4型登革熱，隨即安排住院防蚊治療。衛生局研判該案例屬散發個案，與三民區其他群聚疫情無關連。

衛生局表示，該個案平時會到寶業滯洪公園散步、澄和黃昏市場採買並接送孫子到幼兒園，同住接觸者4人，目前均無疑似症狀，但其兒子接受登革熱NS1快篩呈現陽性，疾管署再檢驗為PCR陰性，排除感染登革熱，預計7月15日進行二次採檢再確認。

副市長洪東煒今上午率領跨局處防疫團隊，在左營區菜公里及新中里等高風險場域，執行擴大戶外環境噴藥防治及孳生源清除等聯合大掃蕩，針對第38例登革熱確診個案，也進行社區擴大採血，並將在今晚9點30分在個案經常活動的澄和市場休市後，展開緊急防治作業。