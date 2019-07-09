思考生命意義 神腦國際董事長賴勁麟認同器捐簽卡

2019-07-09 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 韋麗文 ╱即時報導



隨著公視戲劇生死接線員，器官捐贈議題持續受到關注。神腦國際董事長賴勁麟今天默默的簽署「器官捐贈認同卡」，並引進企業內，作為企業社會責任的推廣，他認為，每個人都有權利去選擇自己是否願意捐贈器官，希望透過教育讓員工初步了解後，才能去思考器官捐贈對自己的意義。

賴勁麟在觀看公視生死接線員時，發現戲劇中，有人有捐贈意願，但是未必能如願捐出器官，原因在於家人並不同意，讓他留下深刻的印象。也顯示了，國人對於器官捐贈的不了解，也不是很支持。他認為，從這個層次來說，器官捐贈的觀念在國內還沒有打開。

賴勁麟今天參加神腦國際舉辦的「生命學分自修課：器官捐贈知多少」員工課程時，不僅靜靜地聽完全程的課程內容，在自己的座位上，默默地簽上姓名，表示認同器官捐贈。

有些人認為器官捐贈的話題，會觸及生死的敏感議題，對於簽卡也頗有忌諱。賴勁麟笑說，這有什麼好害怕的，每人都難免一死。

他認為，員工是否要簽署認同卡，是非常個人的選擇，不希望左右同仁的想法，但是希望讓大家初步了解，真正的去思考這件事情對自己的意義。