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思考生命意義 神腦國際董事長賴勁麟認同器捐簽卡

2019-07-09 17:43聯合報 記者韋麗文╱即時報導

隨著公視戲劇生死接線員，器官捐贈議題持續受到關注。神腦國際董事長賴勁麟今天默默的簽署「器官捐贈認同卡」，並引進企業內，作為企業社會責任的推廣，他認為，每個人都有權利去選擇自己是否願意捐贈器官，希望透過教育讓員工初步了解後，才能去思考器官捐贈對自己的意義。

賴勁麟在觀看公視生死接線員時，發現戲劇中，有人有捐贈意願，但是未必能如願捐出器官，原因在於家人並不同意，讓他留下深刻的印象。也顯示了，國人對於器官捐贈的不了解，也不是很支持。他認為，從這個層次來說，器官捐贈的觀念在國內還沒有打開。

賴勁麟今天參加神腦國際舉辦的「生命學分自修課：器官捐贈知多少」員工課程時，不僅靜靜地聽完全程的課程內容，在自己的座位上，默默地簽上姓名，表示認同器官捐贈。

有些人認為器官捐贈的話題，會觸及生死的敏感議題，對於簽卡也頗有忌諱。賴勁麟笑說，這有什麼好害怕的，每人都難免一死。

他認為，員工是否要簽署認同卡，是非常個人的選擇，不希望左右同仁的想法，但是希望讓大家初步了解，真正的去思考這件事情對自己的意義。

除了器官捐贈之外，賴勁麟也曾任中華民國兒童人權協會理事長、臺灣加入聯合國兒童權利公約推動聯盟召集人，長年關注國內的公益議題。

為鼓勵民眾響應器官捐贈，新店慈濟醫院特別與企業合作，在公司內部活動中舉辦「生命學...
為鼓勵民眾響應器官捐贈，新店慈濟醫院特別與企業合作，在公司內部活動中舉辦「生命學分自修課：器官捐贈知多少？」講座，由社工師林資菁主講器官捐贈對生命的意義。記者杜建重／攝影
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「生命學分自修課：器官捐贈知多少？」在企業(神腦)舉辦講座，由新店慈濟醫院社工師...
「生命學分自修課：器官捐贈知多少？」在企業(神腦)舉辦講座，由新店慈濟醫院社工師林資菁主講。記者杜建重／攝影
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為鼓勵民眾響應器官捐贈，新店慈濟醫院特別與神腦國際合作，舉辦「生命學分自修課：器...
為鼓勵民眾響應器官捐贈，新店慈濟醫院特別與神腦國際合作，舉辦「生命學分自修課：器官捐贈知多少？」講座，由社工師林資菁(右)主講器官捐贈對生命的意義，神腦國際董事長賴勁麟(左)現場親自簽署器官捐贈意願書響應器捐活動。記者杜建重／攝影
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神腦國際董事長賴勁麟在器捐活動中，親自簽署器官捐贈意願書。記者杜建重／攝影
神腦國際董事長賴勁麟在器捐活動中，親自簽署器官捐贈意願書。記者杜建重／攝影
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