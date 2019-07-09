美麻疹疫情獲控制 未來三個月是關鍵期

2019-07-09 17:45 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美國意外爆發、至今長達9個月的麻疹疫情看來已趨緩，不過仍不到可以大意的階段，未來三個月依然是關鍵期。(photo by 美國衛生與健康部門官網截圖) 分享 facebook 美國又爆發的麻疹疫情終於有轉機，上週僅多出14例，疫情顯然已得到控制！美聯邦衛生官員日前指出，上週統計的麻疹新例僅14起，說明從去年爆發的麻疹疫情已趨緩，這場疫情是該國從2000年推出有效疫苗以來再度爆發，原因與父母錯誤觀念、不讓小孩接種疫苗有關，但該國疾病預防局警告還不可大意，從現在起到10月仍是疫情復燃的關鍵期。

根據《路透社》報導，美國從去年10月在紐約意外爆發的麻疹疫情，終於有受到控制的傾象，該國衛生官員報告上週病情統計說，上週該國新爆發的病例只剩14起，病例從6月底以來僅增加1.3%。

從上個月10號以來，再也沒有新州傳出疫情爆發（意指新例都是在本就有麻疹疫情的28個州），說明該國已達成區域性疫情控制；今年尚未有影響生命危險的麻疹案例出現，這說明疫情的強度和疫苗的輔助已漸漸展現成果，代表這場從2000年後就沒有太大威脅的麻疹疫情程度已然趨緩。

雖然疫情看來已受到控制，美國疾病預防局（CDC）仍維持高度警戒，他們表示，大型疫情的週期與威脅性不可低估，從現在起到10月都還是麻疹疫情可能死灰復燃的關鍵期，若疫苗施打率有所下降、覆蓋面積減少，麻疹抗藥再爆發，就沒那麼好控制了。

《美國疫情政策官網》報導，該國衛生專家重申，這場疫情的爆發是家長錯誤觀念所引發，普遍家長誤信麻疹疫苗會對小孩產生副作用，堅持不讓小孩接種是之前疫情失去控制的主因，其實研究早就還麻疹疫苗清白，並未含任何副作用。

而這場大型疫情爆發讓該國2018年的病例數飆到1992年以來的新高，足足有破千例，這也打了該國衛生單位的臉（他們聲稱美國2000年普及麻疹疫苗後，就再也不畏麻疹疫情）。

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