別只看開山里 台中現今年首例日本腦炎險被誤診登革熱

2019-07-09 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內已連續一個月，每周都出現日本腦炎新增個案，疾管署今公布，國內再增1例日本腦炎確定病例，為台中市沙鹿區50多歲男性，更是台中市今年首位感染日本腦炎者，國內今年截至目前共12例確定病例，其中還有一人因此喪命。疾管署提醒，民眾若出入豬舍及水稻田等高風險場域，務必做好防蚊措施。

疾管署防疫醫師林詠青表示，台中個案6月21日出現發燒、嘔吐症狀，雖然於23日就醫，但因為沒有出現典型意識改變等的神經症狀，一度被誤認為是感染登革熱，因症狀未改善於26日再次就醫並收治住院。

經通報檢驗於今日確診，林詠青說，目前該男已康復出院，同住者無疑似症狀。衛生單位於其住家3公里內查有一處豬舍，研判可能於該地附近遭病媒蚊叮咬，將持續調查是否有其他高風險場所。另也於今日前往個案住家周邊及該豬舍進行捕蚊燈懸掛，同時加強對當地民眾衛教宣導。

今年截至目前國內共12例確定病例，含1例死亡，病例分別為高雄市4例、嘉義市及屏東縣各2例，及嘉義縣、新竹縣、彰化縣及台中市各1例，其中死亡個案來自高市。

林詠青提醒，感染日本腦炎患者大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。