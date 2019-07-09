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全台管最寬的里是它 因為登革熱推播搞烏龍而暴紅

2019-07-09 17:04聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

全台灣管最「寬」的里是哪一里？今天的答案是台南市中西區的開山里，因為登革熱防治疾管署的推播出搞烏龍，被網友戲稱開山里的里民有2300萬人，管的跟總統一樣大。

相信全台灣許多人今天中午都接到一封簡訊，提醒大家注意「開山里」的登革熱疫情，咦？ 開山里在哪裡？ 結果讓台南中西區開山里因此而爆紅。

開山里47歲的里長呂基正今天被問到開山里因此而爆紅 ，苦笑表示「實在是很不好意思，因為這種事情而爆紅」

原來是疾管局利用手機推播系統，只要進入登革熱疫區半徑兩公里範圍內，手機就會自動在特定的時段推播注意訊息，而今天首度啟用，時間是在中午的12點到1點，原本應該是針對開山里中心點周圍兩公里範圍內的民眾，但是因為系統出問題，全台灣的人都接到這則簡訊通知，讓大家都在問「開山里在哪裡」

呂基正是六連霸的里長，這次選舉更獲得百分百的支持，可以看出他受到地方民眾的喜愛，他表示，全市到目前為止有6個登革熱病例，其中3例都住在開山里，還有一例是經常到開山里探視父親，所以開山里可以說是登革熱防治熱區，這幾天他都在馬不停蹄的挨家挨户進行噴藥及病媒蚊孳生源清除等工作，忙得不可開交，沒想到又因為疾管署的推播出錯，讓開山里今天在全台灣爆紅。

開山里是位在台南市古老的市中心裡，府前路、開山路、大同路3條路夾起來的三角形地區，距離著名的孔廟、延平郡王祠等景點都很近，里內有許多好吃的美食，像是進福鱔魚麵、森茂碗粿等等，呂基正歡迎大家來玩，但是要記得防蚊。

因為防疫簡訊誤傳，讓台南中西區的開山里突然一夕爆紅，當地47歲的里長呂基正被笑稱是全國「管最寬」的里長，今天轄區幾乎跟總統一樣大。雖然他年紀輕，卻已是六連霸的里長，去年同額競選得票率是100%，可看出他的好人緣，但里長似乎不太想靠蚊子變成網紅，服務處人員得知轄區變全國，不知道該哭該笑，哀怨表示靠登革熱變紅好像也不是好事，里長這幾天都配合衛生局在外面清潔，比較沒空接受訪問。

開山里內因為有一間祀奉延平郡王的開山王廟，因而得名，轄內大多是宗教場所，包括小城隍廟、昆明殿、大埔福德祠、仁厚境福德祠、福德爺廟、聖教會、天主堂等，開山路蒼鬱翠綠成行排列的金龜樹，是台南市擁有的老行道樹路段。

今天開山里因為防疫簡訊爆紅，里長呂基山被里民笑稱是全國「管最寬」的里長。開山里隔壁是法華里，兩個姐妹里關係相當好，法華里的老里長吳益輝已經交棒兒子退休，里民都說吳益輝是呂基正的麻吉；吳益輝說，呂基正大學畢業後先回家接家裡的雜貨店，這間雜貨店也有5、60年，附近的里民幾乎都是看著呂基正長大。

一直到呂基正25、26歲的時候，呂基正的父親才鼓勵呂基正出來當里長，沒想到呂基正出來選里長後，一路當選6任，去年還是同額競選，得票率是100%，由此也可以看出呂基正的好人緣。

中西區公所對呂基正的印象很好，主秘不斷跳針說「就是一個好人」，除了防疫以外，只要里內有會勘、公告，反正只要需要里長出現，呂基正就是隨傳隨到，也不會抱怨資源不夠，個性相當謙虛、客氣。

今天中午開山里突然爆紅，全國民眾都在查詢開山里在哪？服務處苦笑，因為登革熱爆紅，好像也不太好；呂基正本人則因為這一星期都在忙資清登革熱，因此未接手機。

台南中西區開山里里長呂基正今天因為登革熱而爆紅。 圖取自網路
台南中西區開山里里長呂基正今天因為登革熱而爆紅。 圖取自網路
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