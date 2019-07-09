身心障礙難安心變老 伊甸籲社會多支持

2019-07-09 17:36 台灣醒報 記者林怡均╱台北報導



身障者志忠、小蘭與屈中恆現場一起揮毫畫作。(Photo by 林怡均/台灣醒報) 分享 facebook 「75% 的身障者是沒有信心安排自己的老後生活的。」伊甸基金會資源發展處處長張炎玉指出，2025年台灣將進入超高齡社會，如何活得老，又活得好，成為各個世代的共同課題，希望所有身障者都能脫出異樣的眼光，更重視老年生活的規劃，在體諒的社會安心老去。

伊甸基金會9日上午在台北市身心障礙福利會館舉行「重新出發 安心變老」記者會。張炎玉表示，一般的社會民眾，一旦進入中壯年，就有社會資源可以安排自己的老後生活。然而身心障礙者四位就有三位的，生活曲線是下滑的。台灣面臨社會老化來臨，事實上還有許多人是沒有準備好應付身心變老的壓力。

她說，從服務經驗中發現，時間對身心障礙朋友造成的壓力遠超過一般民眾，障礙會導致自身機能快速老化，退化及併發症，都對健康造成許多的威脅，逾七成身心障礙者安心變老就像遙不可及的夢想。

首度擔任伊甸公益大使的屈中恆，投入宣廣不遺餘力，不僅全程參與主視覺及廣播錄音，甚至在行程滿檔中抽空協助拍攝廣告，大飆演技以一人分飾多角，扮演30、40、 50世代之身心障礙朋友所遇到的各種狀況，完美詮釋身障朋友所遇到的處境與困境，讓觀眾知道，身心障礙朋友距離安心變老竟如此遙遠。

屈哥說，他在演舞台劇，與身心障礙者一起演戲，一起出去吃飯，旁人常投以異樣的眼光，確實感覺到不舒服、不自在，一個眼神或一個小動作，都會讓身心障礙者很受挫。台灣在體諒身心障礙已經算做得不錯，但仍不夠好。

屈哥說，將心比心，把身心障礙者當自己的家人看待，就會有同理心。他表示，有一次在他家附近遇到身心障礙的朋友。有位年輕人去攙扶一位身心障礙者， 就好像遇到家裡的長者一樣。

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