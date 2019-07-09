每天僅一件ATP故障 台鐵擬8月初取消白天雙人乘務

2019-07-09 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



普悠瑪、太魯閣等新自強號現在為雙人乘務。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 去年十月普悠瑪翻覆，造成18死、200多傷，為加強行車安全，交通部即要求普悠瑪號、太魯閣號等新自強號，於當月底採雙人乘務制。不過，台鐵局透露，考量ATP遠端監控系統已優化，加上ATP故障情況有所改善，預計8月初取消白天時段的雙人乘務，7月底將上報交通部核定。

台鐵局說，當初因為發現ATP故障頻率高，所以改為雙人乘務，也就是一台列車有兩個駕駛。經過九個月的改善，ATP系統已於6月中提升到9.0版本，故障情況也逐漸降低中，平均一天只有一件故障（包含假設性故障，如隨身碟插進去無反應，重開後又有反應等狀況），系統趨於穩定情況下，決定8月初先取消白天時段列車雙人乘務，對此台鐵局長張政源也原則性同意，7月底報交通部核准。

台鐵局說，白天時段指的是上午8時到晚間8時或10時，若發現ATP故障有故障，該時段仍會採雙人乘務或是派助理上車，目標明年初全面取消傾斜式列車雙人乘務。

台鐵局說，現在每天有62人次執行雙人乘務，一旦取消白天時段，可以派一些人出來做訓練的課程，而不是只專心在勤務上，同時請民眾不用擔心，相關配套都已陸續成熟，包含年底即將在新自強號裝設限速備援系統，即使ATP被關掉都能夠限制車速，讓列車最高只能維持時速60公里，有效提升行車安全。