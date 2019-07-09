請注意！新式身障證明換領 明天最後一天

2019-07-09 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



明天就是新式身心障礙證明換發截止日，衛福部呼籲民眾把握最後一天換證的機會。 圖/報系資料照 分享 facebook 明天就是新式身心障礙證明換發截止日，據衛福部統計，截至5月底前還有1.2萬人尚未換證完成。衛福部社家署提醒，如逾期未完成換領，地方政府依法得註銷舊式手冊，影響原持有人的相關補助，呼籲民眾把握最後一天換證的機會。行動不便者則可申請郵寄換證或到宅換證。

身障手冊過去分有「具有效期」以及「永久效期」二種，前者為醫師認為有可能恢復的人，例如輕度中風者；後者則是指被判定無復原可能。隨新制身心障礙鑑定（ICF）上路的鑑定指標改變，要求永久效期身障手冊每5年換發一次。

衛福部公告，換領新式身心障礙證明最後期限為7月10日，民眾去鄉鎮區公所辦理，不必重新鑑定，若不方便出門者可選郵寄或到宅換證。明天即是換證最後期限，但截至5月底統計，還有1.2萬人未辦理完成。

衛福部分析，尚未完成換證的民眾，尚未換證的原因為「認為身障情形不會改善，因此不用換」，或是「換證還得重新鑑定，認為麻煩」等。

但衛福部社家署副署長祝健芳表示，若民眾逾期未換領，依法規定地方政府得將舊式手冊註銷，等同持有人的身障身份消失，而持有人原先每月可請領的健保補助、勞保補助，或是牌照稅或綜合所得稅之相關減免，均會受到影響。

祝健芳說，對於未換領新式身障證明者，地方政府將統一於註銷之前通知個案，每人都能提出申覆。若民眾也不願意申覆，註銷身障身份後，未來想再申請身障證明，就必須重跑鑑定流程，「一定比現在換證的程序麻煩許多。」

「真的是最後一天了，大家要盡快。」祝健芳表示，地方政府透過地方電台、跑馬燈、電話、及書面等多管道不斷提醒與通知，工作人員忙翻天，就是為了協助民眾以簡便方式留下重要的身障資格，不要影響民眾的福利補助。