兒童網路危險多 兒盟促家長防隱私

2019-07-09 16:51 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



兒福聯盟呼籲家長需教育小孩上網行為。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 小孩子使用網路頻率增加，須更注意隱私！兒福聯盟政策中心主任李宏文指出，他們根據調查發現，8成兒童有自己的手機，其中9成有社群軟體帳號。他提到，父母多數很難發現小孩自己設立帳號，但小孩上網容易洩漏隱私或遭到網友霸凌、騷擾，他呼籲父母要提醒孩子減少暴露個資，教導小孩正確使用網路。

上網容易洩漏隱私

李宏文指出，很多家長給小孩子手機時，很少提醒小孩子需要留意的地方，頂多提醒不要使用太多時間，但社群媒體多樣化的情況下，小孩子如果不了解社群媒體使用，容易暴露自身隱私，導致被陌生網友騷擾，網路霸凌的情況也越來越嚴重，家長給小孩手機時，要提醒小孩保護隱私、慎防網交與發言。

他還提到，除了家長之外，業者也要做更多防護措施。社群軟體一般都規定小孩要年滿13歲才能設立帳號，但根據他們調查發現，小孩子平均10歲就有社群媒體帳號。李宏文呼籲業者要加強管理，而政府也可仿效英國「網路白皮書」，設立明確主管機關，管理網路業者。

多關心小孩使用網路

現場邀請兩位小朋友分享使用網路經驗。他們提到，自己會因為不經意按到不知道功能的選項而有了上網功能，雖然有跟爸媽說發現手機可以上網，但爸媽大多沒什麼反應，有時候爸媽自己上網時間反而更久。兒福聯盟呼籲，爸媽要抽空關心小孩使用手機的狀況。

兒盟失蹤少年資料管理中心組長許慶鈴指出，網路交友常因為透漏過多隱私給陌生人，導致許多人被網友誘拐出門，被詐財甚至性侵的案例層出不窮。她呼籲家長要教育孩子少暴露個資，注意自己在網路上的留言是否不當或洩漏個資，如果遇到網路騷擾、霸凌請不吝跟家長反應，儘速尋求協助。

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