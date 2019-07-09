狂如八千台電競筆電 林百里贈台大醫千萬元AI運算平台

2019-07-09 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



廣達電腦董事長林百里（右三）今現身台大醫院，捐贈要價1800萬元人工智慧醫療雲運算整合平台，台大醫院院長陳石池（左四）為捐贈儀式主席。 分享 facebook 台大醫院與廣達電腦今年初簽署合作備忘錄共同投入智慧醫療領域，廣達電腦董事長林百里今現身台大醫院，捐贈要價1800萬元人工智慧醫療雲運算整合平台，該平台硬體號稱擁有相當於8000台電競筆電齊發的運作能力，第一階段將從基因變異著手，有望將判讀時間從過去的6天加速至2天完成，從死神手中搶救更多熬不過一周的重症新生兒。

台大醫院目前與5家國內電子業者有相關合作計畫，今舉辦「廣達電腦捐贈人工智慧醫療雲運算整合平台儀式」，台大醫院院長陳石池致詞時表示，人工智慧可縮短診斷時間、增加正確性，但需要足以處理大數據學習的資料庫平台，才能做出比較好的人工智慧結果，由人工智慧輔助醫療是趨勢，樂見其帶動疾病治療的改變。

三句不離AI的林百里也提及，從台大電機系畢業後，AI人工智慧一直是他的夢想，2016年廣達電做出人工智慧計算平台，目前全世界許多國家都採用該平台，「人工智慧與醫療是最恰當、最有效的方案」這次的醫療雲平台是專為台大醫院量身訂做，但平台只是工具，就像人工智慧AlphaGo，還需最厲害的「棋手」陪它學習，期盼AI助醫院更聰明。

台大醫院醫務秘書賴飛羆表示，第一階段將從病歷編碼及基因變異著手，其中基因變異以新生兒罕病為主，一般在新生兒加護病房的重症孩子都是在和死神搶時間，若持續找不出病因幾乎都只能熬一周，但可怕的是新生兒重症幾乎都與基因有關，較難診斷。

賴飛羆進一步提及，過去純人工判讀的年代，基因變異診斷需要耗費將近一個月的時間，所幸近年電腦科技發達，但仍然需要花費6.5天時間判讀，目前透過人工智慧醫療雲運算整合平台初步可望降為6天，未來隨著定序完備後，想將判讀時間縮短至2至3不是夢。

除應用於基因與人工智慧、基因深度學習、病歷資料編碼與管理，賴飛羆表示，隨著科技進步，醫院內的醫療影像從原本只有X光片，到現在有電腦斷層、核磁共振等，醫療影像暴增，超出影像科醫師負荷，原應該由影像科醫師判讀的X光片，5成只能由各專科醫師「憑經驗」處理，AI醫療影像運算有助於改善人力運作。