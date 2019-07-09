腸病毒仍在流行期 北部二童中鏢

2019-07-09 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



腸病毒沒有放暑假，仍在流行期。衛福部疾病管制署今公布新增二例腸病毒併發重症病例，為北部的七歲男童與二歲女童出現頭痛、發燒、嗜睡、嘔吐及肌抽躍等情形，經檢驗後確認感染腸病毒71型併發重症，所幸治療後兩人病況均改善，目前已出院。

疾管署副署長莊人祥表示，據監測資料顯示，上周‭‬6月30日至7月6日，‭‬國內腸病毒門急就診計1萬6‬614人次，較前一周略升4.7‭%‬，雖與前兩周相比上升幅度較平緩，但仍處流行期。而今年以腸病毒71型病毒為多，已累計147例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期外，並以東部地區檢出為多，為輕症及散發病例為主。

莊人祥說，在腸病毒併發重症病例部分，今年已累計18例，腸病毒71型病毒為多、共12例，其他分別腸病毒D68型二例、克沙奇A9型、A10型、B5型與伊科病毒11型各一例。

而新增二名腸病毒併發重症病例中，莊人祥說分別為新竹的七歲男童、新北市二歲女童，二人發病日為6月18日及19日，其中七歲男童陸續有頭痛、發燒、喉嚨長水泡、嗜睡及步態不穩等症狀；2歲女童則有發燒、疱疹性咽峽炎、嗜睡、嘔吐及肌抽躍等情形，確診為腸病毒71型併發重症。